Más Información

Gobierno recorta el gasto para inyectar subsidios a gasolinas

Gobierno recorta el gasto para inyectar subsidios a gasolinas

Harfuch detalla operativo para localizar al alcalde de Taxco y su padre; líneas de investigación apuntan a La Familia Michoacana

Harfuch detalla operativo para localizar al alcalde de Taxco y su padre; líneas de investigación apuntan a La Familia Michoacana

Homicidios bajan 41% en 18 meses: SESNSP; marzo de 2026 reporta menor incidencia en 11 años

Homicidios bajan 41% en 18 meses: SESNSP; marzo de 2026 reporta menor incidencia en 11 años

Metro de la CDMX logra acuerdos con el sindicato; servicio se normaliza este martes

Metro de la CDMX logra acuerdos con el sindicato; servicio se normaliza este martes

FMI sube pronóstico de crecimiento de México en 2026 y 2027; ve leve mejoría si la situación en Medio Oriente no se agrava más

FMI sube pronóstico de crecimiento de México en 2026 y 2027; ve leve mejoría si la situación en Medio Oriente no se agrava más

México enfrenta nuevo revés en tribunales de Canadá; deberá pagar 270 mdd a inversionistas de Oro Negro por disputa con Pemex

México enfrenta nuevo revés en tribunales de Canadá; deberá pagar 270 mdd a inversionistas de Oro Negro por disputa con Pemex

Él es Rafael Zaga Tawil; era el último eslabón en la trama de fraudes al Infonavit

Él es Rafael Zaga Tawil; era el último eslabón en la trama de fraudes al Infonavit

Cámara de Diputados define 100 perfiles para el Consejo General del INE; aspirantes cercanos a Morena continúan en la contienda

Cámara de Diputados define 100 perfiles para el Consejo General del INE; aspirantes cercanos a Morena continúan en la contienda

Tortilla sube a 35 pesos en el norte del país; prevén alza de 4 pesos

Tortilla sube a 35 pesos en el norte del país; prevén alza de 4 pesos

Anaya celebra apertura al fracking en México; critica "telarañas ideológicas" de López Obrador

Anaya celebra apertura al fracking en México; critica "telarañas ideológicas" de López Obrador

Ana Lilia Rivera arrasa en contienda de Morena

Ana Lilia Rivera arrasa en contienda de Morena

Dan último adiós a Henry en Valle de Chalco; el menor de 2 años murió por quemaduras tras ataque a tienda 3B

Dan último adiós a Henry en Valle de Chalco; el menor de 2 años murió por quemaduras tras ataque a tienda 3B

Buenos Aires. El presidente argentino, , difundió en las últimas horas un inusual video animado con (IA) en el que se representa a sí mismo como portero de la selección argentina para repasar los logros de su gestión.

La pieza, difundida este lunes por el partido de Milei, La Libertad Avanza, en la antesala del , muestra al mandatario convertido en un personaje animado que “ataja” problemas económicos y sociales, mientras el avance del partido funciona como de su administración.

Con estética de videojuego o dibujo animado y tono épico, el video incluye guiños al relato del periodista Víctor Hugo Morales del gol de a Inglaterra en el Mundial de 1986.

Lee también

El propio Milei aparece como figura central del equipo y protagonista de las jugadas, en un formato que remite también a su pasado como arquero en el club argentino Club Atlético Chacarita Juniors, antes de su carrera como economista y político.

En el video también aparecen integrantes de su equipo económico y la presidenta de su partido, Karina Milei.

A lo largo del video, el presidente alude a medidas como el cero, la baja de o la reducción del riesgo país, presentadas como hitos dentro de ese partido ficticio, en el que también se introducen referencias a temas sensibles como la pobreza, la seguridad y la baja de la edad de imputabilidad.

Lee también

La publicación, viralizada rápidamente en redes sociales, sumó tanto críticas como apoyos y puso nuevamente en discusión el estilo de comunicación disruptivo del mandatario argentino.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Alerta! Bancos cerrarán 3 días seguidos en mayo: estas son las fechas exactas. Foto: Especial

¡Alerta! Bancos cerrarán 3 días seguidos en mayo: estas son las fechas exactas

Tarjeta Dorada para Adultos Mayores requisitos, edad mínima y cómo tramitarla en 2026. Foto: Especial

Tarjeta Dorada para Adultos Mayores: requisitos, edad mínima y cómo tramitarla en 2026

Green Card. Foto: IA

¿Quiénes pueden solicitar la residencia permanente (Green Card) en Estados Unidos? Guía básica

¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar de mayo-junio? Calendario tentativo de pagos. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar de mayo-junio? Calendario tentativo de pagos

Mundo de Coca-Cola. Foto: ChatGPT

Museo Mundo de Coca‑Cola en Atlanta: ¿Qué hay? ¿Cuánto cuesta? ¿Vale la pena visitarlo?