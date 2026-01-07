Diego Armando Maradona era un futbolista “imposible de manejar”, recuerda Edgardo Codesal

Tanto para bien como para mal, la carrera de Edgardo Codesal quedó marcada luego de la final del Mundial de Italia 1990.

Para bien, porque es uno de los 22 árbitros que han dirigido la final y, para mal, porque su polémico penalti sobre la hora encauzó el triunfo de Alemania (1-0) sobre Argentina.

Luego de 35 años, el exsilbante no olvida cómo fue dirigir aquel controversial encuentro, sobre todo cómo fue “imposible manejar” a Diego Armando Maradona, quien “lamentablemente se perdió en una marea de enojo” desde el inicio que no le permitió brillar.

“Traté de decirle ‘usted sabe bien que los partidos se ganan con la mente fría y no hay que calentarse, se gana con habilidad, ahora muestre lo que es usted’; sin embargo, la respuesta fue muy agresiva y no entendió que tenía que canalizar ese coraje para que rindiera mejor y fue una pena, porque traté de calmarlo para que pusiera su gran futbol, pero no lo entendió, no sirvió para nada”, recordó.

El nacido en Montevideo considera que el Pelusa no supo manejar la presión que se sentía en el estadio Olímpico de Roma y lo consumió.

“La animadversión contra el equipo argentino permeó a la cancha porque, en el momento de los himnos, la gente empezó a silbar y los jugadores lo resintieron; su capitán profirió aquellos insultos que se vieron por la pantalla de la televisión desde el inicio y su reacción fue negativa y tensa todo el tiempo”, externó.