NFL en México: San Francisco 49ers jugarán contra Minnesota Vikings en el Estadio Banorte

En su regreso a México, la NFL encenderá el Estadio Banorte con un duelo entre los 49ers de San Francisco y los Vikings de Minnesota. El próximo 22 de noviembre, el Coloso de Santa Úrsula celebrará el espectáculo de la tradicional Sunday Night Football, como parte de uno de los nueve compromisos que se disputarán fuera de Estados Unidos.

El Mexico City Game de 2026 recibirá un juego correspondiente a la Semana 11 de la temporada regular, misma que empezará el próximo 9 de septiembre, después de que los Seahawks de Seattle ganaron el pasado Super Bowl LX.

La última vez que la NFL visitó a la Ciudad de México fue en noviembre del 2022, precisamente en un duelo donde los 49ers de San Francisco le propinaron una paliza de 38-10 a los Cardinals de Arizona en el entonces Estadio Azteca.

En breve más información.

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