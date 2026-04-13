La llegada de millones de visitantes internacionales por la Copa Mundial de la FIFA 2026 está acelerando un cambio clave en México que tiene que ver con la adopción de pagos digitales. Una transformación que puede marcar la diferencia entre sobrevivir o cerrar para miles de micronegocios.

De acuerdo con César Capetillo, director general de WaliApp, la aceptación de pagos digitales no solo responde a una tendencia global, sino a una necesidad urgente ante consumidores, tanto locales como extranjeros, que cada vez usan menos efectivo.

“A la mayoría de los mexicanos nos pagan con una tarjeta de nómina y cada vez menos personas cargan efectivo. En ese contexto, no adaptarse puede significar perder ventas o incluso cerrar el negocio”, señala.

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Micronegocios ante el reto digital

En México, donde gran parte de la economía aún no está completamente bancarizada, las pequeñas tiendas o micronegocios enfrentan una presión creciente.

Frente a este escenario, plataformas de pago digital buscan cerrar la brecha, pues su modelo permite que desde una tienda de abarrotes, una fonda o hasta una farmacia de barrio acepten tarjetas, pagos con QR y hasta recargas o pago de servicios. Esto no solo amplía opciones al cliente, sino que incrementa el flujo de personas en el negocio, asegura Capetillo.

“Estas opciones les ayudan a que no cierren su negocio, porque si los clientes no traen efectivo simplemente no compran y se van, y este micronegocio es el núcleo económico de una familia”, afirma el directivo.

Más ventas y nuevas oportunidades

Adoptar pagos digitales no solo evita pérdidas, también incrementa los ingresos. Según Capetillo, los negocios que incorporan estas herramientas pueden crecer hasta 30% en ventas, impulsados por la confianza del cliente.

“Plataformas de servicios financieros para digitalizar a pequeños y medianos negocios, como WaliApp, acercamos todas esas tecnologías para que tengan un mayor tráfico de clientes”, apunta.

Y en materia de seguridad, el panorama también ha evolucionado: “Hoy día los pagos son muy seguros”, afirma el directivo, ya que protocolos como 3D Secure refuerzan la protección de las transacciones.

Pagos digitales impulsan a micronegocios rumbo al Mundial 2026. Foto: WaliApp

Mundial de futbol 2026 y el impulso definitivo

Para Capetillo la Copa Mundial de la FIFA 2026 será un catalizador para los pagos digitales, porque en junio México recibirá a millones de turistas acostumbrados a pagar sin efectivo, incluso sin contacto.

“Son personas que vienen de otros países que están acostumbrados a no cargar efectivo. Ellos pagan con tarjeta, con su teléfono o su smartwatch”, explica.

La experiencia internacional respalda esta expectativa. Tras Qatar 2022, las transacciones digitales crecieron 55% en el país anfitrión y México podría replicar ese efecto: “Estamos esperando que pase algo parecido, y sobre todo que esto se quede, que sea parte de la cultura al comprar”, afirma Capetillo.

Un cambio que llegó para quedarse

La transición hacia una economía menos dependiente del efectivo avanza, impulsada por la tecnología, el contexto internacional y las nuevas generaciones de consumidores.

Para los micronegocios, adaptarse no es solo una ventaja competitiva, sino una condición para mantenerse a flote en un mercado cada vez más digital.

“Buscamos agilizar los pagos digitales y que realmente a los pequeños negocios les sea más fácil aceptar un pago con tarjeta que con efectivo”, expresa Capetillo.

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