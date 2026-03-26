HUAWEI refuerza su apuesta en el mercado de wearables deportivos con el HUAWEI WATCH GT Runner 2, un smartwatch diseñado específicamente para corredores que buscan precisión, autonomía y métricas avanzadas. En esta nueva generación, la compañía pone el foco en un elemento clave: la geolocalización de alta precisión, que se convierte en el principal diferenciador frente a otros relojes inteligentes.

Con mejoras en GPS, navegación y análisis de entrenamiento, este dispositivo apunta directamente a runners de nivel intermedio y avanzado, así como a quienes practican trail running o entrenamientos en entornos urbanos complejos.

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Geolocalización avanzada: el corazón del HUAWEI WATCH GT Runner 2

Uno de los mayores avances del HUAWEI WATCH GT Runner 2 es su sistema de posicionamiento. El dispositivo integra un GPS de doble banda con soporte multiconstelación, lo que significa que puede conectarse simultáneamente a varios sistemas satelitales como GPS, GLONASS, Galileo o BeiDou.

Esto se traduce en una localización más rápida y precisa, especialmente en escenarios donde otros dispositivos suelen fallar, como:

Zonas urbanas con edificios altos

Rutas con túneles o interferencias

Senderos de montaña o trail

Además, HUAWEI incorpora una antena flotante 3D, diseñada para mejorar la recepción de señal sin aumentar el tamaño del reloj. A esto se suma un algoritmo inteligente que corrige la trayectoria en tiempo real, incluso cuando la señal es débil.

En términos prácticos, el usuario obtiene datos más fiables de distancia, ritmo y recorrido, lo que impacta directamente en la calidad del entrenamiento.

Navegación y mapas: correr con mayor control

El HUAWEI WATCH GT Runner 2 no solo registra rutas, también permite navegar en ellas. El smartwatch incluye mapas offline y navegación guiada, una función especialmente útil para corredores que exploran nuevas rutas o practican trail running.

La pantalla AMOLED alcanza hasta 3,000 nits de brillo, lo que facilita la visualización incluso bajo luz solar directa, un punto clave en actividades al aire libre.

Entre sus funciones destacan:

Seguimiento de rutas en tiempo real

Alertas de desvío

Visualización clara del recorrido

Este conjunto convierte al reloj en una herramienta que no solo mide, sino que también orienta y acompaña al usuario durante el entrenamiento.

Foto: especial

Diseño ligero y resistencia para largas distancias

En el apartado de diseño, Huawei mantiene un enfoque funcional. El HUAWEI WATCH GT Runner 2 pesa alrededor de 34.5 gramos, lo que lo hace cómodo incluso en sesiones largas o competencias.

El dispositivo cuenta con:

Caja de aleación resistente

Cristal reforzado

Correas diseñadas para ventilación durante el ejercicio

La ligereza y ergonomía buscan reducir la interferencia durante la carrera, algo que los corredores más exigentes suelen valorar.

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Batería de larga duración y entrenamiento inteligente

Otro de los puntos fuertes del HUAWEI WATCH GT Runner 2 es su autonomía. El smartwatch ofrece:

Hasta 14 días de uso máximo

Aproximadamente 7 días en uso típico

Hasta 32 horas con GPS activo

Esto lo convierte en una opción confiable para maratones, ultradistancia o entrenamientos prolongados.

En cuanto a funciones deportivas, el reloj integra herramientas avanzadas como:

Planes de entrenamiento personalizados

Modo maratón con estrategia en tiempo real

Métricas como ritmo, cadencia y potencia de carrera

Toda esta información se sincroniza con la app Huawei Health, donde el usuario puede analizar su desempeño y ajustar sus objetivos.

Precio y disponibilidad en México

El HUAWEI WATCH GT Runner 2 está disponible en México con un precio aproximado de 8,999 pesos, posicionándose dentro del segmento premium de relojes deportivos.

Veredicto: precisión como principal ventaja

El HUAWEI WATCH GT Runner 2 no busca competir como un smartwatch convencional enfocado en notificaciones o apps, sino como una herramienta especializada para el deporte.

Su mayor fortaleza está en la geolocalización avanzada, que ofrece una medición más precisa en cualquier entorno. A esto se suman navegación, batería de larga duración y funciones de entrenamiento que lo convierten en un dispositivo completo.

Para usuarios casuales puede resultar excesivo, pero para corredores que buscan mejorar su rendimiento y tener control total de sus rutas, este smartwatch se posiciona como una de las opciones más sólidas del mercado en 2026.

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