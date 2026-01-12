El Huawei Mate X7 es uno de esos celulares que a todos nos gustaría tener. No solo por ser un celular plegable, sino que también por las características que acompañan a este equipo.

Al abrirlo, encontramos una pantalla principal OLED de 8 pulgadas que se despliega como una mini tablet, perfecta para revisar correos largos o ver videos con comodidad y sin forzar la vista.

Al cerrarlo, la pantalla externa de 6.49 pulgadas sigue siendo más que suficiente para chatear, ver fotos o controlar las listas de reproducción mientras cocinas, etcétera.

Huawei Mate X7: pantalla plegable, cámara potente y potencia. Imagen: Huawei

Visualmente, el Huawei Mate X7 apuesta por colores ricos y una reproducción fiel gracias a su tecnología de color y brillo adaptativo, que ajusta la frecuencia de actualización entre 1 y 120 Hz según lo que haces (desde leer artículos hasta jugar). En este sentido, el contenido que visualizas lo ves en colores vivos y amigables para la vista.

Por otro lado, el plegado no es meramente estético: la bisagra robusta está diseñada para resistir el uso diario, así que no hay miedo de guardarlo y sacarlo muchas veces al día sin sentir que se desgasta rápidamente. Además, cuenta con una carcasa que le brinda mayor protección al equipo y un pequeño portacelular pegado a ella para colocar el equipo en cualquier superficie con toda la comodidad. También vale la pena decir que la pantalla interior casi no se ven los pliegues.

Cámaras versátiles y potencia

En tu vida diaria, la cámara se vuelve aliada. El sistema principal incorpora un sensor HDR de 50 MP que captura luz incluso cuando hay sombra, lo que se nota cuando compartes fotos más nítidas con amigos o en redes sociales.

La cámara telefoto y la ultra gran angular extendida te permiten jugar con encuadres sin tener que acercarte físicamente al motivo, lo cual se agradece cuando quieres capturar algo que está a lo lejos. Además, la cámara True-to-Colour hace que cada retrato o paisaje luzca natural en colores, sin saturación exagerada que suelen tener otros teléfonos.

Más allá de la pantalla y las fotos, hay detalles pensados para el día a día. La batería de 5,600 mAh aguanta varias horas de uso intenso, desde llamadas en la mañana hasta series por la noche, y la carga rápida por cable o inalámbrica reduce el tiempo conectado a la corriente. De nuestra parte nos percatamos que el celular nos duró casi todo el día sin problemas.

Asimismo, el teléfono soporta resistencia al polvo y al agua con certificaciones IP58 e IP59, así que cuando se te cae un poco de agua encima no suele pasar de un susto.

Huawei Mate X7: pantalla plegable, cámara potente y potencia. Imagen: Huawei

Hablando de audio, el Mate X7 integra sonido que llena la habitación más que otros teléfonos planos, gracias a mejoras de audio y compatibilidad con códecs como LDAC y L2HC, lo que se nota cuando pones una playlist para animar una reunión con amigos sin necesidad de bocinas externas.

Precio y disponibilidad en México

En tiendas oficiales y preventa en México, el Huawei Mate X7 se ofrece alrededor de 48 mil 999 pesos mexicanos, siendo una opción de gama alta para quien busca un dispositivo que combine productividad, entretenimiento y fotografía en un solo equipo.

