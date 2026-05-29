En medio de las acusaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico, el senador morenista Enrique Inzunza acudió a la ceremonia de graduación de uno de sus hijos en el Instituto Tecnológico de Monterrey en Culiacán, Sinaloa.

En un video compartido en redes sociales por Ríodoce aparece el senador en el evento; cabe destacar que desde que fue señalado el mes pasado junto al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y ocho personas por nexos con el Cártel de Sinaloa, Inzunza Cázares no había realizado apariciones públicas, tampoco se había se presentado en el Senado de la República para legislar; el medio de comunicación al que recurrió para expresar sus posturas sobre el caso las difundió a través de redes sociales.

El video de apenas 23 segundos muestra al senador con licencia caminando entre jóvenes y familias enteras que cargan ramos de flores para celebrar el evento de graduación. En otro momento aparece sentado entre la multitud mientras de fondo se escuchan los aplausos de los asistentes y el llamado de un joven graduado al escenario.

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#EnriqueInzunza Cázarez asistió la noche de este jueves a las instalaciones del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus #Culiacán, a la ceremonia de #graduación de la Prepa Tec generación 2023-2026, en la que se graduó uno de sus hijos.

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De acuerdo con Ríodoce, Inzunza Cázarez acudió al evento acompañado de su esposa, la magistrada Claudia Meza, y al intentar tomar declaraciones terminando el evento, el senador se negó a hablar diciendo: "No. Este es un evento familiar”.

Según lo publicado por el medio, a la ceremonia también asistió la hija del gobernador con licencia Rubén Rocha, Eneyda Rocha Ruiz, quién es presidenta del DIF Estatal y quien acudió a la misma ceremonia porque se graduó una de sus hijas.

Cabe destacar que ayer mismo y tras un mes de ausencia de sus labores legislativas, el morenista solicitó licencia para separarse temporalmente de su escaño en el Senado y su suplente, Omar Alejandro López Campos, tomó su lugar.

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Este 29 de mayo se cumple un mes exacto en que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al legislador, junto al gobernador con licencia Rubén Rocha, y otros 8 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa de tener supuestos nexos con el crimen organizado, específicamente con la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa.

Tras los señalamientos, el senador decidió mantener un perfil bajo y apartarse de la escena pública, incluso se ausentó de sus labores legislativas durante la Permanente. En redes sociales, esporádicamente publicó algunos textos que leía, los cuales acompañó con mensajes sobre la justicia y la rectitud.

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