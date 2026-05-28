Artículo 19 México y Centroamérica denunció amenazas de muerte contra el periodista sinaloense Juan Manuel Partida Valdez, presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa y autor de la columna “Altoparlante”, luego de una publicación relacionada con presuntos actos de opacidad y nepotismo vinculados al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

De acuerdo con el organismo defensor de la libertad de expresión, las amenazas ocurrieron el pasado 24 de mayo después de que el comunicador difundiera información sobre un corporativo donde presuntamente laboran hijos del mandatario estatal.

Según Artículo 19, en su publicación el periodista cuestionó la falta de transparencia del inmueble, al señalar que no cuenta con nombre ni logotipos visibles, además de destacar restricciones de acceso y vigilancia permanente, lo que, de acuerdo con el texto, podría estar relacionado con posibles actos de opacidad y nepotismo.

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Tras la publicación, al menos dos perfiles desconocidos en Facebook emitieron amenazas dirigidas contra la familia del periodista, particularmente contra sus nietos, además de lanzar descalificaciones y mensajes estigmatizantes en su contra.

Entre los insultos difundidos en la red social, los usuarios llamaron a Partida Valdez “chayotero” y “amarillista”. Posteriormente, los comentarios fueron eliminados, aunque el periodista logró obtener capturas de pantalla de los mensajes.

El organismo internacional advirtió que no se trata de la primera agresión contra el comunicador y recordó que existen antecedentes de amenazas tanto en espacios digitales como fuera de línea derivadas de su labor periodística.

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Documentó una amenaza telefónica previa en la que de acuerdo con el testimonio del periodista, un sujeto le advirtió que acudiría a su domicilio en Culiacán y amenazó con asesinarlo a él y a su familia.

“¿Qué nos cuesta matarlos?”, fue una de las frases referidas por Artículo y 19 dentro del comunicado.

Debido a las agresiones sistemáticas relacionadas con su trabajo informativo, Juan Manuel Partida Valdez cuenta desde 2022 con medidas de protección otorgadas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

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La organización recordó que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el derecho a la libertad de expresión y proteger a periodistas frente a amenazas o agresiones derivadas de su labor.

Señaló que, de acuerdo con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, las amenazas contra periodistas constituyen una violación grave que obliga al Estado a prevenir, investigar y sancionar a los responsables.

Alertó sobre el incremento del ambiente hostil contra la prensa en México y destacó que, según su informe anual 2026, durante 2025 las amenazas fueron una de las agresiones más frecuentes contra periodistas en el país.

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En ese contexto, Sinaloa fue identificado como una de las entidades con mayores niveles de violencia letal contra la prensa.

Ante estos hechos, la organización exigió a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) iniciar una investigación pronta, exhaustiva, imparcial y transparente sobre las amenazas contra el periodista.

Además, pidió que se agoten todas las líneas de investigación relacionadas con su labor periodística y que el Mecanismo de Protección mantenga seguimiento permanente a las medidas de seguridad otorgadas a Juan Manuel Partida Valdez para salvaguardar su integridad y la de su familia.

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