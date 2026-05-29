La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) incluyó dentro de sus demandas la destitución del secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López.

Esto, por sus “omisiones” en las agresiones que sufrieron por un grupo de pobladores del municipio de San Pablo Villa de Mitla el pasado 27 de mayo de 2026, y en las que también se registraron detonaciones de armas de fuego.

A ello se suma la exigencia de destitución y cárcel de manera inmediata del presidente municipal Esaú López Quero, y a cada uno de los agresores que detonaron armas de fuego en contra de los maestros.

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El gremio magisterial también exige la reparación inmediata y total de los daños ocasionados a los maestros en el bloqueo carretero del crucero de Mitla.

También acordó brindar el respaldo total a los profesores de los diferentes niveles educativos que laboran en la comunidad de San Pablo Villa de Mitla, “garantizando su seguridad e integridad física dentro de la comunidad”.

En su asamblea estatal, aprobó que el cuerpo jurídico del sindicato inicie las denuncias correspondientes hacia los agresores ocurridas durante el bloqueo carretero, por el delito de homicidio en grado de tentativa.

Así como castigo a los culpables por los daños físicos, psicológicos y emocionales provocados a las maestras que secuestraron los agresores que presuntamente envió el presidente municipal Esaú López.

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La Sección 22 aprobó realizar un nuevo acordonamiento “efectivo” al aeropuerto de la ciudad de Oaxaca y a la planta de almacenamiento de Pemex; exigir la reinstalación de las mesas para avanzar con las demandas centrales del movimiento; fortalecer el plantón estatal mediante un proceso de concientización a las bases y las actividades sindicales los fines de semana.

Además, exigir al Estado las garantías necesarias de seguridad a la libre manifestación, y que se obtenga la minuta de acuerdos de educación física en la reparación de los daños a vehículos en la caseta de Huitzo.

“Se responsabiliza al gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al gobierno del estado de Oaxaca Salomón Jara Cruz quienes con su cerrazón, indiferencia, simulación política, además de su política represiva han generado condiciones que hoy enlutan al movimiento democrático magisterial”, destaca en los acuerdos del gremio magisterial.

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