Oaxaca.— Ángel P., escolta del presidente municipal de San Pablo Villa de Mitla, Esaú López Quero, fue identificado como el hombre que disparó un arma larga AR-15 durante el intento de desalojo del bloqueo carretero de maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

En un video se observa al presidente municipal de San Pablo Villa de Mitla, Esaú López, dar indicaciones a su escolta, por lo que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca lo citó a comparecer ante el Ministerio Público, tras la agresión y retención de los docentes.

Además del edil, fueron citados el escolta, el director de la Policía Municipal, Zenón Tobías S. P.; el subdirector de la corporación y seis elementos policiales.

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La fiscalía estatal informó que el objetivo es recabar los testimonios directos para establecer su grado de participación y responsabilidad en los incidentes.

“A partir de las diligencias en curso y del desahogo de pruebas, la fiscalía definirá la situación jurídica de las autoridades y de los uniformados presentados en las próximas horas”, informó.

Explicó que ya se analizan y documentan los probables cargos por apología del delito, disparo de arma de fuego, privación ilegal de la libertad y corrupción —antes abuso de autoridad.

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La noche del 27 de mayo de 2026, día en que se registró la confrontación entre pobladores de la Villa de Mitla y profesores de la Sección 22 del SNTE, el presidente municipal Esaú López solicitó licencia al cargo de manera indefinida, luego de encabezar el intento de desalojo de los docentes que participaban en un bloqueo entre la carretera federal 190 y la vía de acceso a ese municipio.

A través de un comunicado, informó que deja la presidencia municipal con el objetivo de que las autoridades competentes esclarezcan los hechos ocurridos.

La Sección 22 del SNTE reportó, de manera preliminar, que 15 profesores resultaron heridos. Indicó que 11 de ellos fueron atendidos en el Hospital Regional Presidente Juárez —del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)— de los cuales, una maestra será llevada a la Ciudad de México por probable ingesta de vidrio. Los otros cuatro lesionados son atendidos en otros hospitales.

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La secretaria general de la Sección 22 del SNTE, Yenny Aracely Pérez, indicó que tanto la represión que sufrieron por parte de granaderos en la Ciudad de México, cuando se les impidió llegar al Zócalo, como lo sucedido ayer en Mitla, les recuerda a otros gobiernos contra los que lucharon hace años.

“Nos recuerda al Carnicero de Antequera, Ulises Ruiz Ortiz, en 2006; nos recuerda un Enrique Peña Nieto en 2013, y hoy este gobierno que se dice diferente y que no reprime, según ellos en sus propias declaraciones, queda evidenciado que son más de lo mismo”, denunció.