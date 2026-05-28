La Fiscalía General de Oaxaca presentó ante el agente del Ministerio Público al presidente municipal de la Villa de Mitla, Esaú López Quero, por la agresión armada contra de la Sección 22 del SNTE con el objetivo de desalojarlos de un bloqueo al acceso carretero a la comunidad.

También presentó a declarar al director de la Policía Municipal, Zenón Tobías S. P.; al Subdirector de la Policía Municipal; a un escolta del edil, identificado como Ángel P.; y a otros elementos de la policía municipal.

Lee también Alcalde de Mitla pide licencia indefinida tras agresión armada contra maestros de SNTE; pobladores confrontaron bloqueo en Oaxaca

El objetivo, informó, es recabar los testimonios directos de los servidores públicos para establecer su grado de participación y responsabilidad en los incidentes.

“A partir de las diligencias en curso y del desahogo de pruebas, la Fiscalía definirá la situación jurídica de las autoridades y de los uniformados presentados en las próximas horas”, agregó.

De igual forma, aseguró que para esclarecer la mecánica de los hechos, analiza y documenta la probable configuración de los delitos de apología del delito, disparo de arma de fuego, privación ilegal de la libertad y hecho en materia de corrupción (antes tipificado y conocido como abuso de autoridad).

Lee también “Fuimos lastimados y perseguidos”, denuncian maestros de Sección 22 tras enfrentamiento con pobladores de Mitla, Oaxaca; reportan disparos

Las indagatorias ministeriales, señaló, permitirán determinar objetivamente cómo sucedieron los eventos y si los servidores públicos incurrieron en dichos ilícitos.

Así como conocer el grado de responsabilidad de cada individuo es un paso fundamental “para trazar la ruta de persecución penal, realizar la correcta imputación de los delitos y, con base en ello, definir las sanciones que se solicitarán ante la autoridad judicial”.