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Integrantes de la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantienen un bloqueo sobre Circuito Interior, donde desde hace más de dos horas afectan la circulación vehicular en distintos carriles de esta importante vialidad de la capital.
De acuerdo con reportes, tras concluir un mitin, alrededor de 150 maestros se trasladaron hacia Circuito Interior para continuar con sus acciones de protesta, generando una afectación considerable para automovilistas y transporte público en la zona.
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Los manifestantes utilizaron señalamientos viales, paletas reflejantes y cuerdas como barricadas improvisadas para impedir el paso de vehículos, lo que ha provocado largas filas y congestionamiento vehicular.
Elementos de tránsito y autoridades capitalinas permanecen en el lugar para monitorear la movilización y realizar desvíos a la circulación, mientras continúan las negociaciones con los integrantes del magisterio.
LL
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