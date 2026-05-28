A dos semanas de la Copa del Mundo 2026, personal de Obras y Servicios (Sobse) instaló un mosaico luminoso con la figura de un ajolote rosado, en uno de los edificios del Zócalo capitalino, a la par que continúan los trabajos para la instalación del FIFA Fan Fest que se coloca en la Plaza de la Constitución.

El mosaico, que se instaló frente al Portal de los Mercaderes, a un costado del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde despacha la jefa de Gobierno, Clara Brugada, luce una figura de ajolote rodeado por grecas del Sol Azteca en tonos azul, amarillo, blanco y rojo.

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Instalan ajolote luminoso y avanza montaje del FIFA Fan Fest en el Zócalo; continúan las obras rumbo al Mundial 2026. Foto: Frida Sánchez

El ajolote ha sido una figura destacada en las obras que ha entregado en las últimas semanas el Gobierno de la CDMX, como la renovación del Tren Ligero, además de que es la mascota oficial de la capital del país para el Mundial.

A la par de la instalación del mosaico de luces LED, personal avanza con la colocación de estructuras metálicas y otra indumentaria para el festival donde se transmitirá el partido inaugural que tendrá lugar el próximo 11 de junio, al igual que otras partidas de la justa deportiva.

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