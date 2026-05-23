El FIFA Fan Fest es un proyecto que busca traer a la Ciudad de México la emoción de la Copa Mundial de Fútbol 2026, mediante la proyección de los partidos del torneo en pantallas, la venta de alimentos y bebidas, así como actividades culturales y recreativas aptas para toda la población.

El festival estará desplegado en la plancha del Zócalo capitalino del 11 de junio al 19 de julio y se espera que reciba hasta 55 mil personas al día.

EL UNIVERSAL documentó los avances en las obras que albergarán este evento en la Plaza de la Constitución.

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FIFA Fan Fest en el Zócalo capitalino. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Frente a la Catedral Metropolitana, trabajadores instalan la estructura metálica que sostendrá una de las pantallas donde se transmitirán los partidos del Mundial.

El Host City Manager de la Ciudad de México para la Copa del Mundo, Michel Bauer Tapuach, explicó que durante el FIFA Fan Fest "no vamos a hacer uso de pirotecnia, habrá uso de materiales biodegradables en la preparación de alimentos y en la venta de los alimentos que vamos a tener".

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FIFA Fan Fest en el Zócalo capitalino. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Además, Michel Bauer Tapuach, explicó que la mayoría de los elementos decorativos que se usarán en el Fan Fest estarán elaborados con textiles, además de que se usarán pinturas y pisos reciclados.

FIFA Fan Fest en el Zócalo capitalino. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un acuerdo por el que se dan a conocer los lineamientos que se deberán seguir durante el FIFA Fan Fest en el Zócalo capitalino; entre ellos, establece que en la zona no se permitirá el vuelo de drones, “salvo aquellos que estén autorizados por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) conforme lo que establece la Ley Federal de Aviación Civil y su Reglamento, así como al Acuerdo por el que se establecen las Zonas de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicano para el desarrollo de la Copa Mundial FIFA 2026”.

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FIFA Fan Fest en el Zócalo capitalino. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

El acuerdo también estipula que los escenarios, pantallas o cualquier estructura temporal deberá contar con el Visto Bueno de Seguridad Estructural a cargo de un Director Responsable de Obra (DRO) o Corresponsable en Seguridad Estructural (CSE) en los términos del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias. “Dichas estructuras temporales deberán estar aterrizadas a tierra”, agrega.

Así también, establece que las rutas de acceso y egreso deberán estar libres de obstáculos físicos o puestos fijos o semifijos por lo menos hasta la primera calle transversal.

Con información de Frida Sánchez y Redacción EL UNIVERSAL

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