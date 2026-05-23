Un juez de control vinculó a proceso a Ingrid “N” y Wendy “N” por el delito de fraude en agravio de una adulta mayor, quien realizó depósitos por un monto de un millón de pesos el 9 de septiembre de 2024.

Durante la audiencia se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva y se fijó un plazo de dos meses para las investigaciones complementarias.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), una mujer llamó a la víctima fingiendo ser su amiga y le solicitó hacer el pago de supuestos impuestos aduanales.

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Además de que dos sujetos que se hicieron pasar por empleados de una aduana llamaron a la anciana para confirmar la supuesta urgencia y le dijeron que de no completar el pago habría problemas legales.

Por lo anterior, la víctima realizó varios depósitos que en conjunto alcanzaron el millón de pesos, sin embargo, tras comunicarse con su amiga, supo que se había tratado de un engaño, por lo que denunció los hechos ante la FGJ.

A través de las indagatorias, la FGJ identificó que Ingrid y Wendy habrían participado en el fraude, por lo que solicitó y obtuvo las órdenes de aprehensión en su contra.

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Ingrid fue localizada en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, donde fue aprehendida por elementos de la FGJ en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el 16 de diciembre de 2025. Posteriormente, fue llevada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

Mientras que Wendy fue capturada en la alcaldía Gustavo A. Madero, el 19 de mayo de 2026.

En la audiencia, el agente del Ministerio Público presentó datos de prueba como testimonios, análisis de estados de cuenta y registros de llamadas telefónicas, con lo que fueron vinculadas a proceso.

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JACL/cr