Después de años conservando vestuarios, accesorios y objetos relacionados con Antonella Rincón, el personaje que marcó una etapa importante en su carrera, Violeta Isfel decidió despedirse de gran parte de esos recuerdos y lo hizo con una fuerte carga emocional y entre lágrimas.

La actriz compartió que optó por entregar todas las pertenencias relacionadas con "Atrévete a soñar" a un fan de su personaje que trabaja con ella desde hace tres años, cerrando así un capítulo muy especial de su vida profesional.

Más que simples prendas o recuerdos de una producción televisiva, los objetos representaban una etapa que cambió el rumbo de su carrera y la conectó con varias generaciones de espectadores.

Antonella se convirtió en uno de los personajes juveniles más recordados de la televisión mexicana. Interpretada por Violeta Isfel en la exitosa telenovela de 2009 "Atrévete a soñar", el papel era una adaptación de Antonella Lamas Bernardi, personaje que la actriz argentina Brenda Asnicar llevó a la pantalla en "Patito feo".

Dentro de la historia, Antonella era la gran antagonista y rival de Ana Valeria "Patito", personaje interpretado por Danna Paola. Como líder de "Las Divinas", el grupo de las jóvenes populares del colegio, construyó una imagen de chica caprichosa, competitiva y obsesionada con la apariencia. Sin embargo, detrás de esa personalidad también existían conflictos emocionales y familiares que permitieron al público conectar con ella.

La canción "Las Divinas" se convirtió en un fenómeno musical que marcó a toda una generación en distintos países de América Latina.

Lee también Violeta Isfel invita a Imelda Garza a que tome terapia; le recomienda que deje a su hijo encargado con Maribel Guardia

Curiosamente, cuando obtuvo el papel, Violeta Isfel tenía 23 años, aunque debía interpretar a una adolescente de aproximadamente 13 o 14. Además, la actriz ya era madre en la vida real, lo que representó un desafío al equilibrar la crianza de su hijo con las largas jornadas de grabación de una producción juvenil.

Violeta Isfel como Antonella. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

¿Por qué Violeta Isfel se deshizo de las cosas de Antonella?

La decisión de desprenderse de estos objetos ocurreen un momento en el que Antonella volvió a generar conversación pública. Recientemente, Isfel había revelado que conservaba vestuario y artículos originales de la telenovela y planteó la posibilidad de realizar una exposición o museo interactivo dedicado al personaje.

La idea desató opiniones divididas en redes sociales y abrió una discusión sobre los derechos relacionados con la figura de Antonella. La escritora argentina Marcela Citterio, creadora de la historia original de "Patito feo", señaló públicamente que los derechos comerciales del personaje pertenecen legalmente a la marca de la producción y no a la actriz.

Violeta Isfel se conmueve por lo que pensaba de ella misma cuando interpretó a Antonella en 2009.

De acuerdo con esa postura, un proyecto de exhibición podría realizarse como homenaje sin fines de lucro; sin embargo, cualquier intento de monetizarlo mediante entradas o mercancía podría derivar en problemas legales relacionados con los derechos de explotación del personaje.

Así que la actriz decidió regalarle todo a Jorge Armando, quien le ayuda a llevar sus redes sociales y quien es muy fan de Violeta y de Antonella; plumas, vestuario y una libreta en la que Isfel anotaba sus inseguridades de entonces, le fueron entregadas a Jorge, quien agradeció, también entre lágrimas, el gesto de Violeta, quien ahora tiene 40 años.

Lee también “No me quería mucho”: Violeta Isfel habla de su rivalidad con Eiza González en el pasado

rad