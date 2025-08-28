Más Información

¿Quién dijo que siempre hay química entre compañeros de elenco? y no comenzaron con el mejor trato, pero con el paso del tiempo su vínculo dio un giro inesperado.

Las actrices coincidieron a mediados de los 2000 en la telenovela juvenil "Lola, érase una vez", producida por Pedro Damián para Televisa, donde Eiza debutó en televisión como protagonista. Años después, Violeta recordó esa etapa durante una entrevista, y habló sin filtros sobre cómo fue trabajar con ella.

“En esa época Eiza no me quería mucho”, confesó en una charla con Faisy.

Isfel ya había compartido anteriormente los retos que enfrentaba por aquel entonces: había sido madre a los 16 años y debía combinar la crianza de su hijo con nuevos episodios de su carrera artística. La presión por mantenerse activa y encontrar un lugar en el medio no fue menor.

La actriz, recordada también por su papel en "Atrévete a soñar", contó que audicionó para interpretar a “Lola”, pero no fue seleccionada. Aun así, consiguió un personaje secundario dentro del elenco.

Convivir con Eiza no fue fácil al principio, pero gracias a un factor inesperado, su hijo Omar, la dinámica entre ambas comenzó a transformarse.

“Después se enamoró de Omar. Omar y ella hicieron una conexión bien padre y ahí se entendieron muchas cosas”, relató.

Más adelante, pudieron hablar abiertamente sobre esa etapa. Eiza, ya en un momento más maduro de su vida, le expresó admiración por todo lo que había vivido:

“Es que no entiendo cómo lo logras, la presión es muy grande”, le dijo.A lo que Violeta respondió con cariño: “Mami, no sé yo tampoco, pero tú puedes”.

Violeta Isfel, orgullosa de Eiza

Violeta también expresó su alegría por el éxito internacional que ha alcanzado Eiza González:“A mí me dio mucho orgullo y me ha dado mucho orgullo verla tan triunfante”, dijo con sinceridad.

"Lola, érase una vez" se basó en la historia de Floricienta. Violeta, por su parte, interpretó a Martina, una de las antagonistas.

Una etapa difícil para Isfel

Detrás de cámaras, Violeta atravesaba una realidad compleja. Creció en un entorno marcado por carencias y, desde muy joven, tuvo que asumir responsabilidades que la hicieron madurar antes de tiempo.

A los 16 años se convirtió en madre, sin haber terminado sus estudios ni consolidado su carrera. Aun así, luchó por abrirse camino, haciendo castings. Su pasión por la actuación y el amor por Omar fueron su mayor impulso.

Aunque enfrentó prejuicios y desafíos constantes, logró hacerse un lugar en una industria competitiva.

