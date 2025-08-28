Toñita habla del éxodo que atravesó, tras la muerte de su padre, don Antonio Salazar, quien perdió la vida en circunstancia anómalas; la cantante cuenta que fue la última esposa de su progenitor, quien habría propiciado el detrimento de la salud de su papá.

En entrevista con Matilde Obregón, la exparticipante de "La Academia", recordó la difícil situación que enfrentó cuando su padre murió, del que se alejó por mucho tiempo, debido a la ríspida relación que existió con la viuda de su padre.

La viuda de don Salvador le llevaba más de 40 años a su pareja, motivo por el que Toñita afirmó que no ponía las manos en el fuego por él, ya que, en vida, lastimó mucho a su madre, a ella y sus hermanos.

La cantante dio a conocer que, en la actualidad, interpuso una demanda en contra de la viuda de su padre, debido a que afirma que, los episodios más complicados de salud que enfrentó sucedieron en 2014 y 2022, época en que la pareja de su progenitor lo habría descuidado.

De acuerdo con Toñita, su padre habría sufrido un derrame cerebral y, su pareja, al verlo tendido en el suelo, no habría reparado en qué era lo que le estaba pasándole.

Las diferencias que esto habría provocado entre ella y su padre, llevó a Toñita a expresarle que no quería tratarlo jamás, aún así si, en ese camino, él pudiera perder la vida, sin embargo, la famosa no fue capaz de cumplir su promesa y cuando su padre se encontraba al borde de la muerte, se presentó ante la cama del hospital donde estaba para mostrarle su apoyo.

Las rencillas y las pruebas con las que afirma contar, han llevado a la cantante a buscar hacer justicia, de forma legal, razón por la que se niega a revelar el nombre de la mujer que compartió vida en pareja con su padre.

De acuerdo con la cantante, hay vecinos de su padre que fueron testigos de la forma en que, presuntamente, la persona con la que su pareja, lo habría descuidado de tal manera que, dejándolo solo en una cabaña, su progenitor se habría visto en la necesidad de alimentarse de comida para perro para ingerir algo, tras horas de inanición.

"Mi papá, de caminar, de estar bien, estaba tirado en una cama, en una choza, sin piso, desnutrido, esta persona no le daba de comer, no lo alimentaba, los vecinos dicen que gritaba y pedía ayuda: ´denme de comer´, algunos me dijeron que llegó a comer hasta comida para perro".

Toñita recuerda de su padre siempre estuvo en situaciones de conflicto, pues afirma que ella misma leyó los mensajes donde, la suegra de su progenitor lo llamaba "amor", como si ella, aparte de su hija, entablara una relación amorosa con don Salvador.

Detalló que, en ese mensaje, la señora le pedía que dejara sin pensión a su hija y, mejor, se la entregase a ella, quien lo cuidaba más que cualquier otra persona.

"Yo no meto las manos por mi papá, no creo que mi papá esté en el cielo, debe estar refundido allá con el chamucho, tuvo una vida muy loca, disfrutó, cantó, hizo... tanto que mi mamá, hasta el último momento, le lloró".

