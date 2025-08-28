La edad no es algo que le preocupe a Laura Flores, pues, al preguntarle si es de las actrices que prefiere no decir cuántos años cumple, inmediatamente responde: “Yo cumplo 62 años, nací en 1963, yo nunca niego mi edad”.

¿Cuál fue el consejo que le dio Celia Cruz?

A lo largo de su vida, grandes amigas como Celia Cruz le recomendaron no decir públicamente su edad, consejo que prefirió ignorar, aunque sí tomó en cuenta otras enseñanzas de la cantante.

“Celia decía: nunca digas tu edad, es lo único a lo que no le hice caso; en lo que sí le hice caso es en que debes tener una buena reflexión (...), tienes que ser profesional y nunca andarte quejando del trabajo, así te sientas súper mal. En el trabajo tienes que ser cumplida y siempre con buena actitud…”, señala.

A sus 62 años, Laura se mantiene en buena forma. Sobre todo cuida su alimentación y realiza ejercicio, aunque también se ayuda del “maquillaje y peinado” en producciones como Los hilos del pasado.

“Me cuido, hago ejercicio, no como gluten, trato de tener pensamientos positivos todos los días”, revela sobre su “secreto” de belleza.

¿Laura Flores ya encontró un nuevo romance?

En medio de las grabaciones de Los hilos del pasado, telenovela en la que actualmente participa junto a Yadhira Carrillo, Laura Flores celebró su cumpleaños con un pastel improvisado y aseguró no tener prisa en el amor.

En torno a la supuesta búsqueda de nuevo galán tras su separación de Lalo Salazar, ella simplemente señaló que por ahora su filosofía es darle “tiempo al tiempo” y prefiere disfrutar más momentos con sus hijos.

“Álex (mi hijo) y yo nos escapamos a Venecia y nos hemos puesto una (borrachera); salimos baratos, él con dos cervezas y yo con dos copas de vino… casi nos lanzamos a nadar de la góndola”, cuenta entre risas.

Como actriz y madre busca lo mejor para sus hijos

Como mamá, no todo es diversión. Laura Flores tiene algo muy claro para sus pequeños, de quienes quiere presumir un diploma universitario en la pared a como dé lugar.

“Que se desarrollen, que sean unos grandes profesionales, así como ya lo es María; por ejemplo, quiero ver que todos terminen su carrera universitaria, porque eso sí es un a fuerzas en mi familia”, sentencia.

Por ahora, se dice feliz de tener trabajo y de compartir cámaras con Yadhira, de quien destaca su fortaleza.

“Es una mujer muy luchona, muy chambeadora, nunca la he visto triste, decaída… y ya llevamos varios meses viéndonos las caritas diario”, resaltó Laura Flores.