Más Información

FOTOS: El art déco sigue presente en la vida de la Ciudad de México

FOTOS: El art déco sigue presente en la vida de la Ciudad de México

Camino Real Tierra Adentro, una  ruta económica y cultural

Camino Real Tierra Adentro, una  ruta económica y cultural

En la Filuni celebran la serie chilena 31 minutos

En la Filuni celebran la serie chilena 31 minutos

La Academia Mexicana de la Lengua llega a  150 años con logros y retos: Gonzalo Celorio

La Academia Mexicana de la Lengua llega a  150 años con logros y retos: Gonzalo Celorio

Ubican obra robada por los nazis, en Argentina

Ubican obra robada por los nazis, en Argentina

Coreógrafos internacionales llega a Bellas Artes

Coreógrafos internacionales llega a Bellas Artes

La edad no es algo que le preocupe a, pues, al preguntarle si es de las actrices que prefiere no decir cuántos años cumple, inmediatamente responde: “Yo cumplo 62 años, nací en 1963, yo nunca niego mi edad”.

¿Cuál fue el consejo que le dio Celia Cruz?

A lo largo de su vida, grandes amigas como Celia Cruz le recomendaron no decir públicamente su edad, consejo que prefirió ignorar, aunque sí tomó en cuenta otras enseñanzas de la cantante.

“Celia decía: nunca digas tu edad, es lo único a lo que no le hice caso; en lo que sí le hice caso es en que debes tener una buena reflexión (...), tienes que ser profesional y nunca andarte quejando del trabajo, así te sientas súper mal. En el trabajo tienes que ser cumplida y siempre con buena actitud…”, señala.

A sus 62 años, Laura se mantiene en buena forma. Sobre todo cuida su alimentación y realiza ejercicio, aunque también se ayuda del “maquillaje y peinado” en producciones como Los hilos del pasado.

“Me cuido, hago ejercicio, no como gluten, trato de tener pensamientos positivos todos los días”, revela sobre su “secreto” de belleza.

Lee también

¿Laura Flores ya encontró un nuevo romance?

En medio de las grabaciones de Los hilos del pasado, telenovela en la que actualmente participa junto a Yadhira Carrillo, Laura Flores celebró su cumpleaños con un pastel improvisado y aseguró no tener prisa en el amor.

En torno a la supuesta búsqueda de nuevo galán tras su separación de Lalo Salazar, ella simplemente señaló que por ahora su filosofía es darle “tiempo al tiempo” y prefiere disfrutar más momentos con sus hijos.

Lee también

Álex (mi hijo) y yo nos escapamos a Venecia y nos hemos puesto una (borrachera); salimos baratos, él con dos cervezas y yo con dos copas de vino… casi nos lanzamos a nadar de la góndola”, cuenta entre risas.

Como actriz y madre busca lo mejor para sus hijos

Como mamá, no todo es diversión. Laura Flores tiene algo muy claro para sus pequeños, de quienes quiere presumir un diploma universitario en la pared a como dé lugar.

“Que se desarrollen, que sean unos grandes profesionales, así como ya lo es María; por ejemplo, quiero ver que todos terminen su carrera universitaria, porque eso sí es un a fuerzas en mi familia”, sentencia.

Por ahora, se dice feliz de tener trabajo y de compartir cámaras con Yadhira, de quien destaca su fortaleza.

“Es una mujer muy luchona, muy chambeadora, nunca la he visto triste, decaída… y ya llevamos varios meses viéndonos las caritas diario”, resaltó.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Alicia Villarreal olvida a Cruz Martínez y se tatúa con su "príncipe" Cibad Hernández. Foto: Cibadoficial11 / IG

Alicia Villarreal olvida a Cruz Martínez y tatúa su romance con su "príncipe" Cibad Hernández. ¿Quién es?

Christian Nodal se viraliza por "reciclar" y dedicar la misma canción a Belinda, Cazzu y Ángela Aguilar. Foto: AP/AFP

Christian Nodal se viraliza por "reciclar" y dedicar la misma canción a Belinda, Cazzu y Ángela Aguilar

¿Tuvo Meghan Markle una hija antes de casarse con Harry? La historia que genera controversia. Foto: EFE

¿Tuvo Meghan Markle una hija antes de casarse con Harry? La historia que genera controversia

¿Cómo fue la relación de Ángela Aguilar con Josh Ball? Esto dice Emiliano Aguilar. Foto: Emiliano Aguilar IG / AFP

¿Cómo fue la relación de Ángela Aguilar con Josh Ball? Esto dice Emiliano Aguilar

Heidi Klum y su hija Leni brillan en el Festival de Cine de Venecia con impactantes looks. Foto: EFE

Heidi Klum y su hija Leni brillan en el Festival de Cine de Venecia con impactantes looks