Se habló mal de Laura Flores después de que la periodista Martha Figueroa asegurara que alguien cercano al periodista Lalo Salazar le aseguró que antes de terminar su romance, Laura y Lalo tuvieron una discusión en la que supuestamente la actriz terminó correteando al periodista mientras este huía de ella.

Figueroa, muy a su estilo, contó la anécdota con humor, algo que no le hizo gracia a Laura, quien amenazó con demandar a la Figueroa por daño moral, pues negó categóricamente que este epiosodio hubiera ocurrido.

"Yo lo que supe es que ella efectivamente se le puso como loca un día, pero no de enfermedad, de que se le puso como loca de 'te voy a matar, te voy a matar', el otro corría y ella corría detrás, esa es la versión que a mi me llegó", relató Martha en su momento y agregó: "si ves que alguien te está correteando y no con buenas intenciones, pues mejor aquí corrió, ¿no?, y se desapareció Lalo, y si ves que ella sigue y sigue, pues bloqueo", dijo con respecto a que Salazar bloqueó a Laura en sus redes sociales, esto dicho por la propia actriz de 61 años.

Flores encaró esta falsa versión en medio del duelo por el final de su romance con Lalo, y confesó que sí le pegó muy fuerte el truene, al grado de que recayó en la depresión que padece desde hace tiempo.

Martha Figueroa ofrece disculpas

A través de su programa en YouTube, "Así se hacen los chismes", Martha Figueroa le ofreció una disculpa a Laura Flores y a Lalo Salazar por asegurar que habían protagonizado un episodio en el que la actriz supuestamente se había puesto "colo loca" y había perseguido a Lalo mientras éste huía de ella.

"No verifiqué las fuentes correctamente y la fuente cercana a Lalo Salazar que me habló de la escena donde ella lo perseguía, resultó que no era la fuente confiable que yo creía y que eso no sucedió", dijo.

Afirmó que se hace responsable de lo que dijo y de lo que publicó al respecto.

"Quiero ofrecerle una disculpa a Laura primero, a Lalo Salazar también y a la gente que se sintió ofendida con esto y también aclarar que soy responsable de lo que digo y de lo que publico".

