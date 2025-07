Tras el episodio de depresión que Laura Flores atravesó y marcó su ruptura con Eduardo Salazar, la actriz afirma que se encuentra mucho mejor y, como parte de su proceso de sanación, prefiere ya no hablar más de su expareja, pues afirma que ya se encuentra en otro canal.

La actriz y cantante fue captada a su salida de Televisa, televisora en la que está grabando "Los hilos del pasado", el nuevo melodrama de José Alberto "el Güero" Castro.

Aún antes de que "Ventaneando" y otros medios se acercaran a ella, Flores les hizo una advertencia; ya no tiene nada que decir de Lalo, por quien, hace unas semanas, aún adolecía, por la forma tan abrupta en que terminó su relación.

"No tengo nada que decir, chicos, ahora sí discúlpenme la vida, no tengo nada, nada, que decir...me van a preguntar de lo mismo y no tengo nada que decir, chicos", dijo.

Y, aunque trató de esquivar a la prensa, no lo logró, pues su Uber tardó más de lo esperado en llegar, por lo que aprovechó para aclarar que su noviazgo con el conductor es un tema que no quiere seguir abordando.

"Ay no... ya estuvo, no voy a hablar de eso, en buena onda, cámbienle a la página, ya".

Precisó que, a pesar de los días tan complicados que atravesó, luego de que Salazar tomara la decisión de acabar su noviazgo, como ella ha afirmado, en la actualidad, está mucho mejor.

"Yo estoy muy bien, estoy muy tranquila y no tengo nada que decir al respecto, de verdad, absolutamente nada, no me lo tomen a mal, se dijo lo que se tenía que decir y, ahorita, yo estoy feliz", precisó.

Entusiasmada, contó que, en pocos días, viajará a Italia, como parte de las grabaciones de la telenovela, la cual es una nueva adaptación de "El privilegio de amar".

