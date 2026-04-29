Las primeras diez ediciones de El Aleph. Festival de Arte y Ciencia, son una celebración para Rosa Beltrán, coordinadora de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Un festival de arte y ciencia que ha despertado el interés creciente a lo largo de una década, afirmó la también escritora en rueda de prensa y enfatizó que “habla de una necesidad imperiosa y única en este país y en el mundo, de hablar de estos saberes desde la interconexión, interinstitucionalidad, desde los saberes complejos, como ya tenemos que entender el mundo. No hay otra manera”.

En esta línea, el eje de la décima edición es “Nuevas Narrativas”. El festival, que será del 7 al 17 de mayo, tendrá 837 actividades en las que se abordarán temas como la neurociencia, el medio ambiente y la violencia. “El mundo ha cambiado tanto que hacer este repaso de cuáles han sido las nuevas narrativas a lo largo de la historia de la ciencia nos va a abrir los ojos respecto a cuánto ha cambiado, mucho más de lo que imaginamos. Tendemos a pensar que sólo cambió en los últimos años hacia el mundo de la digitalización, ya nos daremos cuenta de cuán distintos han sido estos cambios”.

Y mencionó otros temas de relevancia que se abordarán: “La memoria, la longevidad, la música del universo y la poesía de la ciencia que van a estar puestos en la mesa por especialistas que justamente oscilan entre la ciencia y el arte y esto es algo más de lo que va a enriquecer esta edición”.

Beltrán recapituló que desde su primera edición El Aleph ha tenido grandes invitados, entre ellos dos ganadores del Nobel y figuras como Judith Butler, Jean-Luc Nancy y David Le Breton. Para este año destaca la presencia de la escritora Diane Ackerman; los músicos y neurocientíficos Elaine Bearer y Héctor Rasgado; el astrofísico Joel Sánchez Bermúdez, y actividades artísticas como el homenaje a Miles Davis de la Orquesta de Jazz del Conservatorio Giuseppe Verdi de Turín, el Ballet de la Ciudad de São Paulo, y la comedia Partinuplés, producción de Teatro UNAM. Y un nuevo proyecto: Aldea Aleph, pequeña feria del libro de ciencia y humanidades en la Explanada de la Espiga.

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