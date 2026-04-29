La jefa de Gobierno, Clara Brugada, consideró que el destape del secretario general del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Ciudad de México, Jesús Sesma, para buscar la candidatura a la Jefatura de Gobierno en 2030 “está muy verde”.

“Sobre el destape de Jesús Sesma, yo considero que está muy verde… el tiempo, el tiempo. Hay que serenarse, hay que serenarse, hay que concentrarse en las tareas que tenemos, ese es el llamado”, dijo.

Cuestionada al respecto durante su conferencia de prensa de este martes, Brugada Molina afirmó que “ahorita todos tenemos mucho trabajo que hacer”, por lo que hizo un llamado tanto al Congreso capitalino como a otras áreas a concentrarse en sus tareas actuales.

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Este lunes 27 de abril, durante el lanzamiento de los Guardianes Verdes, el consejero nacional Arturo Escobar destapó a Sesma Suárez para buscar la candidatura a la Jefatura de Gobierno en 2030.

“Acepto el reto para 2030, aquí nadie se raja, aquí el Partido Verde crece y aquí el Partido Verde va a ganar… Yo no le tengo miedo a ningún reto, todavía falta mucho y hay que hacer muchas cosas previo a, pero siempre sería un anhelo para mí poder participar”, respondió el diputado local.

Este martes, la mandataria capitalina también fue cuestionada acerca del movimiento Guardianes Verdes que anunció el PVEM, a través del cual dará acompañamiento a las y los ciudadanos cuando sus denuncias no sean atendidas por las autoridades de la Ciudad.

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Ante esto, Brugada Molina afirmó que su administración está abierta a cualquier “demanda, crítica y solicitud” y afirmó que “siempre es mejor tener contrapesos” que ayuden al Gobierno a ser mejor, por lo que consideró que la iniciativa del Verde ayudará a beneficiar a la población.

“Somos un gobierno democrático y si tenemos algún equipo que desde fuera esté vigilando y presentando los puntos en los que tenemos que mejorar, los estaremos, con mucho gusto, atendiendo; al igual que cualquier otra solicitud y demanda de la población, sin que tengamos que priorizar, sino que entra en todas las solicitudes que los ciudadanos hacen”, expuso.

Clara Brugada agregó que esta convocatoria “no lo veo como una radicalización. Vamos a tener que, entiendo que siempre el Partido Verde analiza las propuestas legislativas, tiene sus propias definiciones, autonomías. En fin, no me preocupa, porque estamos en permanente coordinación; no lo veo como un problema a atender”.

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cdm