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La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dijo que no está “muy enterada” sobre cómo va la discusión para sacar el aborto del Código Penal de la Ciudad de México, en el Congreso local, por lo que afirmó que lo investigará con las diputadas.
Tras la manifestación que encabezaron este martes feministas y colectivas, a las afueras del recinto de Donceles, en el marco de los 19 años de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, la mandataria capitalina resaltó que las diputadas “están escuchando más voces”.
“Ustedes saben ya mi posición al respecto, mi posición personal sobre este tema y entiendo que las diputadas están escuchando más voces. Es un proceso que está en el Congreso de la ciudad. (...) No estoy muy enterada de cómo van en este tema; voy a investigar con las diputadas”, dijo en conferencia de prensa.
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Feministas piden eliminar el delito de aborto
Este martes, organizaciones feministas se manifestaron a las afueras del Congreso de la Unión para entregar una petición formal al presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma Suárez con el objetivo de eliminar el delito de aborto del Código Penal.
Actualmente, en la CDMX existe la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) que permite la interrupción de la concepción hasta la semana 12 de gestación.
A finales de 2024 se discutió un dictamen en el Congreso de la CDMX con el que se buscaba despenalizar por completo el aborto; sin embargo, la discusión quedó en pausa.
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