La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que no ve en qué pueda afectar la construcción de Utopías en las atribuciones que tienen las alcaldías de la Ciudad de México y aseveró que estas obras se construirán legalmente, incluso en la alcaldía Miguel Hidalgo.

En conferencia de prensa desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina se pronunció acerca de la controversia constitucional que interpuso la semana pasada el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la construcción de dichos espacios, que son uno de los emblemas de la actual administración capitalina.

Ante esto, la jefa de Gobierno, señaló este martes que “a algunos les molesta” que el Gobierno de la CDMX invierta en obras que serán un beneficio a la población, gratuitas y con un “impacto real, en el desarrollo de la niñez, de la juventud y de toda la población”.

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“A algunos les molesta que haya proyectos de bienestar en el espacio público; y considero también, que no les veo ningún problema o en qué pueda afectar las atribuciones que tienen las alcaldías. Al contrario, y por supuesto que en la Miguel Hidalgo vamos a construir Utopías. Y la gente va a estar muy feliz. Lo vamos a hacer legalmente, como debe ser y la ciudad va a avanzar con este gran proyecto de transformación del espacio público, que recupera lo mejor del urbanismo social a nivel mundial y que hoy en día es uno de los proyectos más mencionados a nivel internacional”, dijo.

Al señalar que las Utopías han sido inspiración para otras ciudades del mundo, la mandataria dijo que no le extraña que el edil de Miguel Hidalgo “se preocupe por el proyecto de las Utopías”. No obstante, dijo que es un tema que está en la Corte, por lo que le corresponde al máximo órgano de justicia resolverlo, mientras que su administración está segura “de lo que estamos haciendo”.

“Las Utopías han recibido muchos reconocimientos; voy a mencionar el de la ONU, como proyectos de alto impacto contra las desigualdades, que garantizan que en lugares donde no hay este tipo de proyectos, de espacios, puedan convertirse en una alternativa para la población”, dijo.

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