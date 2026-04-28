Una familia integrada por dos adultos y dos menores de edad fue encontrada sin vida al interior de una vivienda ubicada en la calle Guanábana, esquina con Begonia, en la colonia Nueva Santa María, en la alcaldía Azcapotzalco.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas —un hombre y una mujer de aproximadamente 47 años, así como dos menores de 16 y 12 años— habitaban la planta baja del inmueble. Sus cuerpos fueron localizados la tarde de este martes con aparentes heridas provocadas por arma blanca. En el lugar también fue hallada una cartulina con un mensaje, cuyo contenido no ha sido revelado por las autoridades.

Vecinos de la zona señalaron que durante la madrugada, alrededor de las 2:00 horas, se escucharon gritos y una fuerte discusión al interior del domicilio. Ante la situación, realizaron llamadas de emergencia; sin embargo, acusaron que no hubo una respuesta inmediata.

🔴 Cuatro integrantes de una familia fueron localizados sin vida en su domicilio ubicado en la alcaldía Azcapotzalco. #VIDEO: @JCWilliams54 | EL UNIVERSAL 📸 pic.twitter.com/PFqv3FX9dp — El Universal (@El_Universal_Mx) April 28, 2026

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“Se oían gritos muy fuertes, como si estuvieran peleando. Algunos vecinos marcamos, pero nunca llegó ninguna patrulla en ese momento”, relató un residente que pidió mantener el anonimato.

Otro habitante de la zona aseguró que la familia era conocida en la colonia por operar una farmacia. “Eran tranquilos, no se metían con nadie. Sí tenían su negocio aquí cerca, por eso sorprende todo esto”, comentó.

Fue hasta cerca de las 14:00 horas cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México acudieron al sitio tras un nuevo reporte. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana confirmaron que las cuatro personas ya no contaban con signos vitales.

Un habitante de la zona aseguró que la familia era conocida en la colonia por operar una farmacia. Foto: Especial

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La zona fue acordonada mientras peritos y agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, junto con personal de investigación y del área de feminicidios, iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer el caso.

“Es algo que nunca había pasado aquí, estamos muy consternados. Nadie esperaba una tragedia así”, expresó otro vecino.

De los hechos se dio parte al agente del Ministerio Público para los peritajes correspondientes. Foto: iStock

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Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el móvil del crimen y dar con los responsables. Mientras tanto, el inmueble permanece bajo resguardo policial.

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Al respecto la dependencia policiaca informó que tomó conocimiento de los hechos, de los cuales se dio parte al agente del Ministerio Público para los peritajes correspondientes.

En tanto, los oficiales realizan entrevistas ciudadanas y el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para determinar cómo ocurrieron los hechos.

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