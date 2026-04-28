Una mujer de 38 años fue asesinada a balazos la mañana de este martes en la colonia Vallejo, en la alcaldía Gustavo A. Madero, luego de ser víctima de una agresión directa cuando se encontraba en la vía pública.

El ataque ocurrió en el cruce de las calles Schumann y Tetrazzini, donde vecinos de la zona reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que provocó una inmediata movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de cuerpos de emergencia.

Al arribar al sitio, paramédicos valoraron a la víctima; sin embargo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales debido a las heridas que recibió en el rostro y el tórax.

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De acuerdo con los primeros reportes, el agresor huyó del lugar a bordo de una motocicleta color negro. Testigos señalaron que tras la motocicleta también circulaba un vehículo gris, por lo que ambas unidades son analizadas como parte de la investigación.

Policías capitalinos acordonaron la zona para permitir el trabajo de peritos y agentes ministeriales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes realizaron el levantamiento de indicios e iniciaron la carpeta de investigación correspondiente.

Las autoridades revisan las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona para identificar al probable responsable.

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