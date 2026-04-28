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Un juez de control vinculó a proceso a Jonathan “N” por los delitos de feminicidio agravado, feminicidio en grado de tentativa y homicidio calificado, en agravio de su mamá, hermana y sobrino, registrado el pasado 25 de abril.

Durante la audiencia inicial, el juzgador impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Jonathan fue detenido en un inmueble de la alcaldía Gustavo A. Madero, el pasado 25 abril.

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Tras el reporte de varias personas lesionadas, los uniformados llegaron al domicilio en la avenida General Martín Carrera y su esquina con la calle General Vicente Guerrero, de la colonia Martín Carrera.

En el área común encontraron a una mujer con heridas de arma blanca, quien señaló que su hermano la atacó dentro de su departamento, así como a su mamá y a su hijo de 6 meses de nacido.

Dentro del departamento encontraron a Jonathan con un arma blanca, con la cual se estaba autolesionando, por lo que fue contenido por los oficiales.

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Tras el ataque, la mujer de 52 años de edad y al niño de seis meses murieron, mientras que la joven de 28 años fue trasladada a un hospital donde es atendida.

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