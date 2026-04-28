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Un hombre de 56 años fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tras presuntamente asesinar con un arma blanca a otra persona durante una pelea en la colonia Buenavista de la alcaldía Cuauhtémoc, informó la dependencia.
Los hechos ocurrieron en el cruce de la calzada México-Tenochtitlán y la avenida Buenavista, donde los agentes encontraron a la víctima herida sobre el pavimento tras recibir el reporte de una riña en la zona.
Paramédicos que acudieron al punto confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales debido a una lesión profunda en las costillas, del lado derecho, detalló el reporte oficial.
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Según testigos, la víctima sostuvo primero una discusión con una mujer; momentos después, el agresor intervino en la disputa y lo atacó directamente con un arma punzocortante.
El presunto responsable, quien permanecía en el lugar de los hechos, fue asegurado por los oficiales y puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal.
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