Las firmas de lujo ya no solo apuestan por bolsos, perfumes o maquillaje, ahora también han llevado objetos cotidianos de belleza a un nivel premium, como es el caso del enchinador de pestañas de Hermès.

Esta herramienta ha sido diseñada para quienes buscan complementar su rutina con accesorios exclusivos y de alta gama. Pero además, destaca por un diseño elegante y materiales duraderos.

Más allá de su función práctica, este enchinador de lujo pretende convertirse en un objeto que combina funcionalidad y estética, siguiendo la filosofía característica de la marca. Aquí te decimos su precio.

¿Cómo es y qué incluye el enchinador de lujo de Hermès?

El enchinador de Hermès está fabricado en metal negro y cuenta con detalles dorados en la pinza. También lleva grabado el sello de la firma francesa, detalle que refuerza su carácter exclusivo.

Según la descripción del producto, ha sido pensado para adaptarse a distintas formas de párpado, ayudando a intensificar y fijar el rizo natural de las pestañas con una ligera presión en la base.

La propia marca lo presenta como un accesorio de viaje duradero. Otro dato curioso es que el producto se entrega protegido en una bolsa de tela y dentro de la clásica caja anaranjada de Hermès.

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Por si fuera poco, incluye 3 almohadillas (repuestos) intercambiables en color blanco, azul y naranja, que permiten reemplazar la pieza de contacto cuando se desgasta con el uso.

El enchinador de Hermès se vende con tres almohadillas de repuesto. Foto: Hermès

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¿Cuánto cuesta el enchinador de lujo de Hermès?

Este enchinador de pestañas tiene un precio de $2,150 tanto en la tienda oficial en México como en El Palacio de Hierro.

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Y aunque existen otras opciones de marcas reconocidas por menos dinero, ésta apuesta por el diseño, la exclusividad y los acabados de lujo para mantener su posicionamiento dentro del segmento premium de belleza.

Este enchinador de Hermès grita lujo desde su empaque clásico anaranjado. Foto: Hermès

5 tips para usar un enchinador y no romper tus pestañas

1. Utilízalo antes del rímel

Para usarlo de manera correcta, los expertos de L'Oreal recomiendan enchinar las pestañas antes de aplicar máscara.

Si las pestañas ya tienen producto, pueden endurecerse y aumentar el riesgo de quiebre al utilizar el enchinador.

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2. Colócalo en la base de las pestañas

Acomoda el enchinador lo más cerca posible de la raíz sin pellizcar la piel, lo que te ayuda a conseguir una curvatura más natural y uniforme.

3. Presiona suavemente

No es necesario aplicar demasiada fuerza; una presión ligera durante unos segundos suele ser suficiente para moldear las pestañas y evitar daños.

4. Haz el rizo en varias secciones

Para un acabado más natural, Kiko Milano sugiere presionar primero en la base y después avanzar hacia la mitad de las pestañas. Dicha técnica evita un efecto demasiado marcado o angular.

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5. Mantén limpio el enchinador

Finalmente, retira los residuos de skincare, cremas u otros productos y revisa periódicamente el estado de las almohadillas del enchinador. Una goma desgastada puede tirar de las pestañas y ocasionar que se rompan.

Aprende a usar un enchinador correctamente para no romper tus pestañas: Foto: Hermès

Con su diseño sofisticado, los accesorios incluidos y el respaldo de una de las casas de moda más prestigiosas del mundo, este enchinador es más que una simple herramienta de maquillaje.

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