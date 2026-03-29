El maquillaje es un complemento, el toque final que le da sentido a todo el outfit pero, como todo, existen preferencias. Algunas prefieren aparentar que no están maquilladas, como el famoso “makeup no makeup”; por otro lado, están las personas a quienes les encanta que se les note el maquillaje.

Cual sea el estilo favorito, si hay algo que termina por cerrar todo el look son las pestañas. No importa si las tuyas son finas, gruesas, largas o cortas, cuando las maquillas adecuadamente se ven hermosas. Por eso, en De Última te ensañamos cómo aplicar correctamente la máscara de pestañas.

Algunas personas optan por maquillarse las pestañas naturales o más cargadas. Foto: Unsplash

¿Cómo aplicar correctamente la máscara de pestañas?

Si quieres que tus pestañas luzcas tupidas, largas y enchinadas sigue los siguientes pasos:

Paso 1: limpiar y rizar

Maybelline recomienda que antes de aplicar la máscara de pestañas, también conocido como rímel, debes limpiarlas con agua micelar para retirar cualquier rastro de suciedad o restos de maquillaje. Una vez limpias, ya puedes rizarlas.

Toma un enchinador y dales forma curveada en tres pasos las pestañas: primero la raíz, sigues con medios y terminas enchinando la punta, siempre con movimientos hacia adentro para obtener una curva en tus pestañas, así el rizado parecerá natural.

Paso 2: raíz y puntas

Para obtener un efecto “alargador” y tupido en tus pestañas deberás pasar el cepillo del rímel desde la raíz hasta las puntas, mientras haces un movimiento de zig zag.

Paso 3: capas y más capas

Si bien el movimiento de zig zag debería aportarles volumen a las pestañas, si te parece que no es suficiente, puedes emplear la misma técnica. Aplica una segunda capa o las que quieras hasta que creas que has conseguido el efecto deseado.

Una recomendación de Maybelline es no abusar de más de tres capas, pues las pestañas pueden acumular grumos y quedar tiesas.

Leer también: Cuáles son los beneficios del agua de romero para el cabello

¿Qué cepillo de máscara de pestañas debo utilizar?

El rímel tiene una gran variedad de cepillos para su aplicación y cada uno tiene una función y acabado distinto. La famosa marca de maquillaje Charlotte Tilbury nos muestra cinco cepillos:

Cepillo curveado

Tiene como función alargar, separar las pestañas y acentuar su rizo natural desde la raíz hasta la punta con su forma curveada y sus cerdas gruesas que, además, aportarán volumen.

El cepillo curvo alarga y separa las pestañas desde raíz hasta las puntas. Foto: Unsplash

Cepillo denso

Este cepillo hará que las pestañas luzcan gruesas y luminosas debido al grosor de las cerdas del cepillo del rímel, que por su tamaño agarran más producto, lo que crea un efecto dramático en los ojos.

El cepillo denso hará que las pestañas luzcan gruesas, luminosas y dramáticas. Foto: Unsplash

Cepillo de plástico

Los cepillos de silicona tienen como principal trabajo levantar las pestañas de manera uniforme, este tipo de cepillos son más fáciles de manejar debido a el tamaño y la precisión de levantar las pestañas, separarlas y dejarlas en su lugar.

El cepillo de plásctico levanta las pestañas, las separa de manera uniforme, maquilla con precisión y las deja en su lugar. Foto: Unsplash

Cepillo cónico

El cepillo cónico, al igual que el de plástico, tiene como misión separar las pestañas una de otras, sin necesidad de aplicar tanto producto. Es más ancho en la parte inferior y se estrecha hacia la punta.

Si bien las pestañas tendrán un aspecto más voluminoso, todo es trabajo del cepillo, pues dará ilusión de pestañas más voluminosas, pero naturales al mismo tiempo.

El efecto del cepillo cónico es separar las pestañas una de otras sin aplicar tanto producto. Foto: Unsplash

Cepillo diminuto

Ahora, si te gusta ser discreta con tus pestañas, el microcepillo para pestañas es ideal para ti. Su aplicador fino ayuda a dar un look natural, sin que nadie se dé cuenta que te aplicaste máscara de pestañas.

La mayor ventaja de este cepillo diminuto es que llega a cualquier “rincón” del ojo, ya que logra maquillar hasta las pestañas más chicas.

El cepillo diminuto llega a cualquier “rincón” de las pestañas. Foto: Unsplash

Leer tambien: 5 cortes ideales para cabello chino u ondulado

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters/