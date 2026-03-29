Más Información
De Los Simpson al estadio: empate de México vs Portugal y otros 5 momentos en los que la serie “predijo” el futuro
Domingo de Ramos 2026: ¿qué significa y por qué marca el inicio de Semana Santa?; aquí te lo decimos
Artemis II: conoce a “Rise”, la mascota lunar de la NASA que participará en la misión; este es su significado
[Publicidad]
El maquillaje es un complemento, el toque final que le da sentido a todo el outfit pero, como todo, existen preferencias. Algunas prefieren aparentar que no están maquilladas, como el famoso “makeup no makeup”; por otro lado, están las personas a quienes les encanta que se les note el maquillaje.
Cual sea el estilo favorito, si hay algo que termina por cerrar todo el look son las pestañas. No importa si las tuyas son finas, gruesas, largas o cortas, cuando las maquillas adecuadamente se ven hermosas. Por eso, en De Última te ensañamos cómo aplicar correctamente la máscara de pestañas.
¿Cómo aplicar correctamente la máscara de pestañas?
Si quieres que tus pestañas luzcas tupidas, largas y enchinadas sigue los siguientes pasos:
Paso 1: limpiar y rizar
Maybelline recomienda que antes de aplicar la máscara de pestañas, también conocido como rímel, debes limpiarlas con agua micelar para retirar cualquier rastro de suciedad o restos de maquillaje. Una vez limpias, ya puedes rizarlas.
Toma un enchinador y dales forma curveada en tres pasos las pestañas: primero la raíz, sigues con medios y terminas enchinando la punta, siempre con movimientos hacia adentro para obtener una curva en tus pestañas, así el rizado parecerá natural.
Paso 2: raíz y puntas
Para obtener un efecto “alargador” y tupido en tus pestañas deberás pasar el cepillo del rímel desde la raíz hasta las puntas, mientras haces un movimiento de zig zag.
Paso 3: capas y más capas
Si bien el movimiento de zig zag debería aportarles volumen a las pestañas, si te parece que no es suficiente, puedes emplear la misma técnica. Aplica una segunda capa o las que quieras hasta que creas que has conseguido el efecto deseado.
Una recomendación de Maybelline es no abusar de más de tres capas, pues las pestañas pueden acumular grumos y quedar tiesas.
Leer también: Cuáles son los beneficios del agua de romero para el cabello
¿Qué cepillo de máscara de pestañas debo utilizar?
El rímel tiene una gran variedad de cepillos para su aplicación y cada uno tiene una función y acabado distinto. La famosa marca de maquillaje Charlotte Tilbury nos muestra cinco cepillos:
Cepillo curveado
Tiene como función alargar, separar las pestañas y acentuar su rizo natural desde la raíz hasta la punta con su forma curveada y sus cerdas gruesas que, además, aportarán volumen.
Cepillo denso
Este cepillo hará que las pestañas luzcan gruesas y luminosas debido al grosor de las cerdas del cepillo del rímel, que por su tamaño agarran más producto, lo que crea un efecto dramático en los ojos.
Cepillo de plástico
Los cepillos de silicona tienen como principal trabajo levantar las pestañas de manera uniforme, este tipo de cepillos son más fáciles de manejar debido a el tamaño y la precisión de levantar las pestañas, separarlas y dejarlas en su lugar.
Cepillo cónico
El cepillo cónico, al igual que el de plástico, tiene como misión separar las pestañas una de otras, sin necesidad de aplicar tanto producto. Es más ancho en la parte inferior y se estrecha hacia la punta.
Si bien las pestañas tendrán un aspecto más voluminoso, todo es trabajo del cepillo, pues dará ilusión de pestañas más voluminosas, pero naturales al mismo tiempo.
Cepillo diminuto
Ahora, si te gusta ser discreta con tus pestañas, el microcepillo para pestañas es ideal para ti. Su aplicador fino ayuda a dar un look natural, sin que nadie se dé cuenta que te aplicaste máscara de pestañas.
La mayor ventaja de este cepillo diminuto es que llega a cualquier “rincón” del ojo, ya que logra maquillar hasta las pestañas más chicas.
Leer tambien: 5 cortes ideales para cabello chino u ondulado
Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters/
Noticias según tus intereses
[Publicidad]