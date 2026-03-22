Comúnmente, el agua micelar se utiliza para remover el maquillaje de la cara o como producto de doble limpieza en las rutinas de skincare. Pero erróneamente se cree que su uso es exclusivo en la cara.

¿Habías escuchado que puede ayudar en la limpieza del cabello? Esto es cierto y hoy en De Última te contamos esas ventajas poco conocidas.

El cabello puede limpiarse a profundidad con ayuda del agua micelar. Foto: Unsplash

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¿Para qué sirve usar agua micelar en el cabello??

De acuerdo con el blog de la marca Nivea, el agua micelar es una solución que, como su nombre lo indica, contiene micelas que atraen y repelen las impurezas ambientales y del maquillaje.

Este producto ofrece una acción de limpieza profunda, pero no agresiva, siendo compatible con todos los tipos de pieles e incluyendo a la sensibles.

Si bien el uso del agua micelar se enfoca principalmente en la cara, puesto que ofrece beneficios como la hidratación, también puede aplicarse en el cabello y traer las siguientes ventajas:

1. Brillo natural

Las micelas de este líquido pueden limpiar a profundidad la grasa y suciedad que se acumula en el cuero cabelludo durante el día. Para ello, se debe rociar directamente y remover el exceso con una toalla de papel absorbente.

El resultado será un pelo con brillo natural.

2. Elimina los residuos de productos

Durante el lavado del cabello es importante eliminar los restos de otros productos como el gel, spray, crema para peinar, aceite, etcétera, pero no siempre basta con el shampoo. La buena noticia es que el agua micelar puede arrancarlos sin problema.

Según señala el sitio de Dove, las micelas se adhieren a las partículas de suciedad y las desprenden por completo.

3. Apariencia saludable

Al aplicar agua micelar en el pelo también se le da un boost de hidratación. Este beneficio ayuda a darle mayor movimiento y, en consecuencia, aumenta su capacidad de reflejar la luz. De tal modo que mantiene una apariencia saludable.

El agua micelar en el cabello hidrata, elimina impurezas y realiza una limpieza profunda. Foto: Unsplash

4. Menos caída

Dado que este líquido limpia a profundidad, puede destapar los folículos de la raíz y evitar la caída del cabello. Y es que la suciedad y la acumulación de células muertas afectan negativamente el crecimiento.

Así que para que crezca más fuerte y resistente, integra el agua micelar a tu rutina de haircare.

5. Regula el cabello graso

Como lo mencionamos anteriormente, el agua micelar es un limpiador efectivo contra la grasa en el cuero cabelludo. Así que también puede regular la producción de sebo y prevenir la apariencia "oleosa" que tanto lo caracteriza.

El agua micelar puede combatir la acumulación de células muertas. Foto: Freepik

Gracias a su fórmula ligera y su capacidad para limpiar sin agredir, el agua micelar se ha convertido en una alternativa ideal para mantener el cabello limpio, hidratado y saludable.

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