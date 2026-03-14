Todos tenemos una rutina de lavado del cabello bien dominada. Sin embargo, uno de los aspectos que muchas personas no toman en cuenta para cuidarlo es la temperatura que se debe utilizar: ¿agua caliente o fría? En De Última te contamos qué pasa si lavas tu cabello con agua muy caliente.

La temperatura con la que enjuagues el cabello sí importa. Foto: Unsplash

¿Es bueno lavar tu cabello con agua caliente?

En ocasiones, la temperatura del agua que utilizamos para bañarnos se adapta a las necesidades de cada uno de nosotros, sin tomar en cuenta las del cabello.

Si el clima es soleado y necesitas refrescarte, tomas un baño con agua fría. Por el contrario, si el día amaneció frío o pasaste un día estresante, optas por un baño con agua caliente.

Las temperaturas del agua importa al lavar el pelo y pueden ocasionar reacciones positivas o negativas en él. De acuerdo con Garnier, el agua caliente provoca daños en el cabello, como:

Cutículas abiertas.

Pelo reseco.

Puntas abiertas.

Cabello débil.

Apariencia opaca.

Exceso de frizz.

De igual manera, se recomienda considerar el uso de planchas para el cabello, secadoras, tenazas, entre otras herramientas para estilizar tu melena.

Si expones el pelo a un baño de agua caliente y, posteriormente, le agregas más calor, puedes ocasionar daños en la queratina del pelo, lo que resultará en un cabello débil y fácil de quebrarse.

¿Hay ventajas de lavar el cabello con agua caliente?

Sí, las hay. Aunque antes aclaramos que esta no debe estar extremadamente caliente, es mucho mejor si es tibia. Entre sus beneficios están la eliminación de suciedad acumulada en tu pelo durante el día, porque elimina el exceso de grasa y residuos de productos que utilizas en el cabello.

Lavar el cabello con agua caliente puede provocar cabello seco o eliminar mejor sus impurezas. Foto: Unsplash

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Beneficios de lavar el cabello con agua fría

Si el agua caliente genera debilitamiento capilar, el agua fría tiene un efecto opuesto. Lavar el cabello con agua fría tiene como resultado:

Menos frizz.

Cabello hidratado.

Pelo suave y brillante.

Crecimiento rápido del cabello.

¿Existen desventajas al lavar el cabello con agua fría?

La preocupación principal de lavar el cabello con agua fría es si en verdad retira todas las impurezas, como lo hace el agua caliente. Por eso se recomienda que el agua de la regadera permanezca a temperatura templada, así tendrás los beneficios del agua caliente y fría al mismo tiempo.

¿Es bueno lavarse el pelo todos los días?

El debate entre si es bueno lavarse el cabello diario o no es constante. La realidad es que esta opción se deja a consideración de las necesidades del cuero cabelludo de cada persona, ya que uno puede producir más sebo que otro.

El Instituto Quirúrgico Capilar comparte que las ventajas y desventajas de lavar el cabello diario son:

Ventajas de lavar a diario el cabello:

Eliminación de exceso de sebo.

Eliminación de residuos de productos capilares.

Desventajas de lavar a diario el cabello:

Cabello reseco.

Eliminación de aceites naturales.

Exceso de sebo en el cuero cabelludo.

El cuero cabelludo de las personas puede producir más o menos sebo que otro, por eso la frecuencia del lavado del cabello puede variar. Foto: Unsplash

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