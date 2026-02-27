La grasa en el pelo aparece cuando el cuero cabelludo produce mucho sebo, mismo que tiene la función de mantener la hidratación. No es malo, pero en exceso puede darle un aspecto "sucio".

Esa producción abundante puede depender de factores como la frecuencia de lavado, los productos que se usan en la rutina diaria y hasta los hábitos de alimentación. También puede indicar alteraciones hormonales en el caso de las mujeres.

Si tu sufres este problema, aquí te decimos cómo lavar correctamente tu cabello graso para que luzca fresco y saludable.

Tener cabello graso puede generar caspa. Foto: Freepik

¿Qué hábitos comunes ocasionan grasa en el cabello?

Además de los factores anteriormente mencionados, un artículo publicado en la revista especializada en salud Healthline explica que ciertos hábitos comunes pueden estimular la producción excesiva de sebo, por ejemplo:

Lavado excesivo: Cada vez que se lava el pelo con shampoo, el masaje y la fricción sobre el cuero cabelludo estimulan las glándulas sebáceas, provocando que produzca más grasa.

Uso de productos incorrectos: De acuerdo con Garnier, algunos ingredientes presentes en shampoos y acondicionadores pueden aumentar la producción de sebo o no eliminar por completo el existente.

Demasiados aceites: La sílica, los protectores de calor y aceites para puntas resecas también favorecen la aparición de sebo, sobre todo si se colocan en la raíz.

Tocar demasiado el pelo : La misma grasa de las cremas corporales puede adherirse al cabello si lo tocas constantemente con las manos.

: La misma grasa de las cremas corporales puede adherirse al cabello si lo tocas constantemente con las manos. Peinados recogidos: Al mantener el cabello recogido todo el día, se reduce la ventilación del cuero cabelludo, y esto provoca que el sebo se acumule en la raíz.

Cepillarse frecuentemente: Según Medlineplus, el cepillado constante lleva la grasa desde el cuero cabelludo hasta las puntas.

Los peinados recogidos pueden favorecer la aparición de grasa en el cabello. Foto: Freepik

¿Cómo lavar el cabello para eliminar la grasa?

La mayoría de las personas creen que un cabello graso es sinónimo de mala higiene, ¡grave error! Puedes tener la mejor rutina del mundo, pero si la causa de la producción excesiva del sebo es hormonal o genética, no puedes culpar al jabón.

Y dentro del lavado, hay pequeñas acciones que puedes modificar para controlar la grasa. Para empezar, debes utilizar un shampoo de limpieza profunda con ingredientes como carbón activado, menta, romero y limón.

Mientras que el acondicionador sólo debe colocarse de medios a puntas del cabello; nunca lo extiendas hacia la raíz porque eso sólo genera la acumulación de productos en el cuero cabelludo.

Los expertos de L'Oréal señalan que, en este tipo de pelo, no se recomienda el lavado diario. Es preferible asearlo cada 1 o 2 días para no alterar el pH del cuero cabelludo; al principio, el cabello se notará más graso, pero conforme se vaya acostumbrando dejará de producir demasiado sebo.

Y, finalmente, en toda la rutina es mejor utilizar agua tibia, pues ayuda a eliminar la grasa y los residuos de otros productos sin estimular las glándulas sebáceas. O si lo toleras, usa agua fría.

El cabello graso se debe lavar cada 1 o 2 días. Foto: Freepik

Siguiendo estos consejos podrás mejorar la apariencia de tu cabello graso y controlar el exceso de sebo, mejorando su apariencia y hasta textura.

