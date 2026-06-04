Metrópoli | 04-06-26 | 14:20 | Arantxa Meave | Actualizada | 04-06-26 | 14:20 |

La mañana de este jueves, el bajo puente vehicular ubicado en Eje 4 Sur Xola y Calzada de Tlalpan amaneció con encharcamientos debido a las intensas lluvias registradas durante la madrugada en distintos puntos de la Ciudad de México.

La está pintada de colores y con un ajolote morado.

Para prevenir accidentes viales, oficiales delimitaron la circulación a dos carriles; un oficial de tránsito coordinaba el paso de los vehículos y señalaba las zonas donde era seguro manejar.

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Los carriles laterales permanecieron restringidos debido a la .

Durante un recorrido por la zona, se observó que varios motociclistas levantaban los pies al cruzar el bajo puente para evitar mojarse.

Además, los automovilistas disminuían la velocidad al acercarse a la zona encharcada para evitar daños en sus vehículos.

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La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó en redes sociales que brigadas atendían el encharcamiento.

mahc/LL

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