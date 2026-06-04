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La mañana de este jueves, el bajo puente vehicular ubicado en Eje 4 Sur Xola y Calzada de Tlalpan amaneció con encharcamientos debido a las intensas lluvias registradas durante la madrugada en distintos puntos de la Ciudad de México.
La infraestructura vial está pintada de colores y con un ajolote morado.
Para prevenir accidentes viales, oficiales delimitaron la circulación a dos carriles; un oficial de tránsito coordinaba el paso de los vehículos y señalaba las zonas donde era seguro manejar.
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Los carriles laterales permanecieron restringidos debido a la acumulación de agua.
Durante un recorrido por la zona, se observó que varios motociclistas levantaban los pies al cruzar el bajo puente para evitar mojarse.
Además, los automovilistas disminuían la velocidad al acercarse a la zona encharcada para evitar daños en sus vehículos.
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La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó en redes sociales que brigadas atendían el encharcamiento.
mahc/LL
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