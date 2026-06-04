Si “Waka Waka” se convirtió en el himno de toda una generación de aficionados al futbol, “Dai Dai” buscará seguir sus pasos. Con este objetivo, Shakira y el cantante nigeriano Burna Boy fueron confirmados por la FIFA para encabezar una de las actuaciones musicales de la ceremonia inaugural del Mundial en México.

La Federación anunció este 4 de junio, a través de sus redes sociales, que los intérpretes se presentarán el próximo jueves en el Estadio Banorte. El cartel también incluye a figuras nacionales como Maná, Belinda, Alejandro Fernández, Lila Downs y Los Ángeles Azules, así como a artistas internacionales como J Balvin, Danny Ocean y la sudafricana Tyla.

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La colombiana se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de la música vinculada al futbol gracias a éxitos como "Waka Waka", mientras que Burna Boy es considerado uno de los máximos exponentes del afrobeats a nivel mundial. De hecho, Shakira reveló recientemente que desde hace tiempo tenía interés en colaborar con el cantante nigeriano.

La música tomará el centro del escenario

La FIFA informó previamente que el show previo al arranque de la Copa tendrá una duración aproximada de 16 minutos y 30 segundos. Se espera que varios de los invitados interpreten canciones relacionadas con el torneo. Belinda y Los Ángeles Azules, por ejemplo, participan en "Por Ella", uno de los temas incluidos en el álbum oficial del Mundial.

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La celebración no se limitará a México, pues también prepara presentaciones musicales en Estados Unidos. Entre los artistas confirmados se encuentran Lisa, integrante del grupo surcoreano Blackpink, Katy Perry, Anitta y el rapero Future.

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