La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) analizará si puede informar sobre la presencia de supuestos espías en México con acreditación diplomática, luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos reportó la presencia de agentes rusos en territorio nacional.

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que “no tiene nada que ver con un asunto internacional ni mucho menos, sino con todos los países se hace exactamente lo mismo”.

“A ver si Relaciones Exteriores nos puede decir si es factible dar algunas nacionalidades en general”, dijo.

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“Para cualquier otro país, igual que para Estados Unidos, si hay una persona vinculada a seguridad de otro país, algún agente que la embajada solicita se hace el mismo procedimiento, pero a ver si nos informa Relaciones Exteriores”, agregó.

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