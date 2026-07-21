Estrenar un par de zapatos siempre es emocionante, pero esa sensación puede desaparecer cuando se presentan rozaduras, ampollas o molestias después de usarlos por primera vez. La buena noticia es que puedes evitar esta incomodidad, y en De Última te decimos cómo.

Las ampollas en el pie aparecen debido a la constante fricción con los zapatos, procura proteger la zona antes de usarlos. Foto: Unsplash

¿Por qué los zapatos nuevos lastiman?

De acuerdo con los especialistas de Lems Shoes, los zapatos nuevos podrían lastimar debido a que su forma no concuerda con la anatomía de los pies:

Las puntas de los zapatos comprimen los dedos del pie.

Los tacones elevan el puente del pie y desplazan su postura hacia adelante, lo que ocasiona problemas al caminar.

Las suelas rígidas limitan la movilidad del pie y provocan la aparición de ampollas.

Es común que los zaptos nuevos lastimen, sobre todo si se trata de tacones, ya que su punta comprime los dedos del pie y el tacón altera la posición del puente del pie. Foto: Unsplash

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¿Qué hacer si te lastiman tus zapatos nuevos?

Antes de poner en práctica algunos consejos, los especialistas en podología de Podoactiva recomiendan probarse los zapatos nuevos durante la tarde, pues los pies estarán un poco hinchados. Esto ayuda a evitar que nos llevemos un par que nos quede apretado.

Igualmente, es importante que tomes en cuenta algunos factores antes de conseguir zapatos nuevos, como qué tipos de calcetín o media debes utilizar, si son cómodos o para qué ocasión los usarás.

Después de tomar en cuenta dichos consejos, puedes poner en práctica algunas recomendaciones para los primeros usos:

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1. Elige la talla correcta desde el principio

Ningún truco sustituye una talla adecuada. Un zapato demasiado ajustado o demasiado amplio puede provocar molestias constantes, incluso después de varios usos. Al comprar un calzado, procura probártelo durante la tarde.

2. Moldea los zapatos antes de salir

Antes de llevar tus zapatos nuevos durante varias horas, úsalos en casa durante 20 a 30 minutos. Esto permite que el material comience a adaptarse a la forma de tus pies sin someterlos a largas caminatas y podrás identificar qué zonas causan daño.

Podoactiva comparte trucos para evitar rozaduras o ampollas:

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Aplica crema hidratante.

Utiliza parches hidrocoloides para evitar las rozaduras.

Usa curitas para evitar la aparición de ampollas.

3. Evita caminar largas distancias

Si tienes planeado caminar largas distancias, es preferible elegir un par que ya conozcas.

Los zapatos nuevos son más propensos a causar heridas o ampollas, mejor reservarlos para recorridos cortos o para eventos especiales mientras se adaptan a la forma de tus pies.

4. Elige un calzado cómodo

Si este consejo te lo recomiendan seguido y aún no sabes cómo elegir un zapato cómodo, Curitas sugiere evitar el calzado con costuras que pueda lastimar, o que sea demasiado duro, pues podría raspar en la parte del talón.

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5. Hidrata el material cuando sea necesario

Algunos zapatos de piel pueden volverse más flexibles con productos específicos para acondicionar el cuero o con crema corporal. Este tipo de tratamientos ayuda a suavizar el material sin dañarlo.

Si el calzado está elaborado con materiales sintéticos, verifica las recomendaciones del fabricante antes de aplicar cualquier producto.

Hidrata tu pie para evitar rozaduras del calzado nuevo y protege las zonas donde lastiman constantemente con parches o curitas. Foto: Unsplash

¡Y listo! Evita que tus zapatos nuevos te lastimen y pon a prueba las recomendaciones que desconocías.

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Recuerda: usar el calzado después de ablandarlo, proteger las zonas de mayor fricción y elegir la talla correcta puede marcar la diferencia para que te sientas cómoda desde el primer día.

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