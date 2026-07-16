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Durante años, la manicura en gel se ha convertido en el favorito de quienes buscan uñas impecables durante semanas. Sin embargo, cuando llega el momento de retirarlo, muchas personas descubren una realidad poco agradable: uñas débiles, escamadas o con una apariencia opaca.
La buena noticia es que, en la mayoría de los casos, el problema no está en el gel como tal, sino en una mala técnica de retiro o en la falta de cuidados posteriores. Si notas que tus uñas necesitan un descanso, estos consejos pueden ayudarte a recuperar su fuerza y brillo natural.
No vuelvas a aplicar gel de inmediato
Aunque la tentación de cubrir las uñas dañadas con una nueva manicura es grande, lo ideal es darles un respiro de al menos dos o tres semanas, especialmente si notas que están muy delgadas o sensibles.
Ese tiempo permite que la lámina ungueal comience a recuperarse y evita que el daño se acumule con cada aplicación.
Hidrata tus uñas y cutículas todos los días
Las cutículas cumplen una función importante: proteger el crecimiento de la uña. Por eso, después de retirar el gel es recomendable aplicar aceite para cutículas o una crema hidratante varias veces al día.
Ingredientes como aceite de jojoba, vitamina E, almendra o argán ayudan a mantener la hidratación y mejorar el aspecto de las uñas mientras crecen.
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Mantén las uñas cortas mientras se recuperan
Cuando las uñas están debilitadas es más fácil que se rompan o se abran en capas. Llevarlas cortas durante unas semanas reduce ese riesgo y facilita que crezcan de manera uniforme.
También es recomendable limarlas con suavidad en una sola dirección para evitar que la uña se fracture.
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Protege tus manos del agua y los productos de limpieza
El contacto constante con agua, detergentes o productos químicos puede resecar aún más las uñas.
Si vas a lavar platos o limpiar la casa, procura utilizar guantes. Puede parecer un detalle pequeño, pero ayuda a conservar la hidratación y evita que las uñas se vuelvan más frágiles.
Incluye nutrientes que favorecen el crecimiento
Una alimentación equilibrada también influye en la salud de las uñas. Proteínas, hierro, zinc y vitaminas del complejo B participan en la formación de queratina, el principal componente de las uñas.
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Si notas cambios importantes o persistentes, consulta con un dermatólogo antes de tomar suplementos por cuenta propia.
Evita arrancar restos de esmalte o limar en exceso
Uno de los errores más comunes es despegar el gel cuando comienza a levantarse. Al hacerlo también se desprenden capas de la uña natural, provocando que luzca más delgada y sensible.
Si decides retirar el gel en casa, hazlo siguiendo el procedimiento adecuado o acude con un profesional para minimizar el daño.
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¿Cuánto tardan en recuperarse las uñas?
Las uñas de las manos crecen aproximadamente entre 2 y 3 milímetros al mes, por lo que renovar por completo una uña puede tomar entre cuatro y seis meses.
Con una rutina de hidratación constante y evitando agresiones innecesarias, es posible notar una mejora en pocas semanas, aunque la recuperación total dependerá del estado inicial de cada persona.
Porque unas uñas bonitas no dependen únicamente del color del esmalte, sino también de mantenerlas fuertes, hidratadas y saludables desde la raíz.
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