El día que Pedro Infante y Rosita Quintana cantaron juntos por primera vez, el anuncio salió publicado en EL UNIVERSAL, era junio de 1952, la cita fue en el Teatro Lírico y fue un preámbulo para celebrar el santo del "El Ídolo de Guamúchil", el día 29; en el escenario se presentarían dos figuras de la época, el cantante y actor de moda y una de las mujeres más talentosas y bellas.

El magistral recinto, con capacidad para mil 800 personas, estaba ubicado en lo que hoy es la calle de República de Cuba 46 en el Centro Histórico de la Ciudad de México. El encuentro era un hecho sin precedentes: uno de los mexicanos más queridos uniría su voz a la de la argentina que se había ganado el corazón de los mexicanos.

“¡Pedro Infante y Rosita Quintana juntos por primera vez!”, se lee en el pequeño anuncio, era el inicio de una temporada que duró tres meses en la que ambos deleitaron al público que además de verlos y escucharlos a ellos, disfrutaron de otras 100 variedades propias de los espectáculos de revista de la época.

Pedro Infante y Rosita Quintana cantaron juntos en 1952 en el teatro Lírico, así se anunció entonces en EL UNIVERSAL. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

Para entonces, Rosita Quintana ya había participado en al menos 20 películas en México, entre ellas "Calabacitas tiernas", junto a Germán Valdés "Tin Tán" y "Susana, carne y demonio", donde enamora con sus encantos Fernando Soler.

Pedro Infante ya era una estrella consagrada, ese mismo año se presentó también en el Teatro Lírico junto a su ídolo, Jorge Negrete, le cantaron a la Virgen de Guadalupe y por un error de ambos se llevaron una rechifla del público.

Rosita Quintana llegó a México tras aceptar una invitación de Jorge Negrete, quien quedó cautivado al escucharla cantar durante una gira por Sudamérica, su debut como actriz lo hizo en 1948 con la película "La santa del barrio" del director Chano Urueta.

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El talento de Rosita Quintana estuvo acompañado siempre por su belleza, a la argentina se le halagaba por su rostro y por sus torneadas piernas que dejó ver en varias ocasiones mientras bailaba en el teatro, y en el cine; así se hablaba de ella en la prensa de aquellos años:

"Rosita Quintana, más linda que nunca, es considerada con justa razón como la vedette más sensacional”.

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Rosita Quintana protagonizó a una mujer sensual y calculadora en "Susana", protagonizada por Fernando Saler.

Durante una entrevista que EL UNIVERSAL le hizo a Pedro Infante, en las inmediaciones del Teatro Lírico, no pasó desapercibida la presencia de Rosita, quien estaba en su camerino:

"Al pasar por uno cuya puerta estaba abierta vimos unos ojos como soles que asomaban por las persianas de unas negras pestañas. Eran de Rosita Quintana, la estrella de la pantalla que está lindísima y tiene unas piernas largas bien torneadas y preciosas".

Para disfrutar del dueto entre Pedro Infante y Rosita Quintana existieron varias ofertas, oportunidades para que el público no se quedara sin verlos y escucharlos.

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Por ejemplo, existía el "Jueves de damas" en el Teatro Lírico, el cual consistía en que las mujeres no pagaban la entrada si se presentaban acompañadas de un caballero.

En algunas funciones la entrada para los niños fue gratis, y a los pequeños se les obsequiaba una foto de Pedrito o de Rosita.

En los anuncios de la época se especificaba cuando sí trabajaba Pedro Infante, por aquello de que era un actor muy cotizado y el público fuera a pensar que se ausentaría.

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En 1954, Pedro Infante y Rosita Quintana encabezaron el elenco de la comedia musical "El mil amores", cinta que se proyectó, entre otros cines, en el Orfeón, ubicado entonces en la calle Luis Moya número 40, casi esquina con la calle Artículo 123, una cuadra de la avenida Juárez, en el centro de la Ciudad de México.

La cinta "El mil amores", de 1954, fue protagonizada por Pedro Infante, Rosita Quintana, Liliana Durán, Anita Blanch y Martha Alicia Rivas. Así se anunció en EL UNIVERSAL. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

"La historia de un eterno calavera que pretendió hacerse bueno.... Y le llovieron todos los líos que ya había olvidado", se lee en el cartel en el que aparece Pedro Infante cargando a Rosita Quintana, quien luce un vestido que deja al descubierto sus torneadas piernas.

Rosita Quintana nació el 16 de julio de 1925 en la Ciudad de México, y murió el 23 de agosto de 2021.

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