Artículo 19, organización defensora de la libertad de expresión, reportó que el 13 de julio, personas desconocidas intentaron ingresar por la fuerza al domicilio del periodista independiente Ángel Maldonado en Ciudad Acuña, Coahuila. Además, denunció que pese a contar con medidas de protección del Mecanismo para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, estas han sido insuficientes.

Por medio de un comunicado, la ONG defensora del acceso a la información, detalló que de acuerdo al testimonio del comunicador, esa noche del 13 de julio, aproximadamente a las 23:38 horas, los agresores primero lanzaron piedras a la entrada del inmueble y posteriormente huyeron cuando el periodista pidió ayuda de los cuerpos de seguridad.

De acuerdo con Maldonado, la agresión ocurrió unas horas después de que realizara la cobertura de una manifestación por un caso de presunto abuso sexual a menores de edad, en donde incluso fue amedrentado por un familiar del supuesto agresor que le exigió dejar de grabar.

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Agresión contra periodistas. Foto: Jorge Alvarado

"Durante la cobertura, alrededor de las 17:00 horas, un familiar del señalado como presunto agresor, le exigió que dejara de grabar. Ante esta situación, el periodista informó de inmediato a las autoridades presentes que únicamente se encontraba ejerciendo su labor periodística", detalló Artículo 19.

Ya en su casa y durante la agresión en su domicilio, el periodista solicitó ayuda a la Policía municipal, Policía estatal y la Guardia Nacional; sin embargo, cuando los elementos llegaron, los agresores ya habían huido.

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Artículo 19 recordó que Ángel Maldonado ya cuenta con medidas de protección del Mecanismo federal aunque lamentó que pese a estar vigentes, "han sido insuficientes para prevenir nuevas agresiones y garantizar efectivamente su seguridad".

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En respuesta, la organización defensora exigió al Mecanismo de Protección que cumpla con todas las medidas establecidas en el plan de protección, incluyendo la instalación de cámaras en el domicilio del periodista y la presencia constante de la Guardia Nacional para que realice rondines al menos tres veces por semana, esto, con el objetivo de garantizar que Ángel Maldonado siga ejerciendo su labor sin poner en riesgo su integridad.

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Pese a que Coahuila no está incluida como entidad riesgosa para ejercer el periodismo, cabe destacar que, de acuerdo con cifras de la propia organización defensora de la libertad de expresión, desde el año 2000 hasta este 2026, se han registrado al menos 5 asesinatos de periodistas y comunicadores en dicho estado.

En contraste, el estado de Veracruz y en ese mismo lapso de tiempo, reporta 34 víctimas, incluyendo el caso de la periodista asesinada Roxana Berenice Guzmán Ramírez, a quien el pasado 6 de junio privaron de su libertad luego de que sujetos armados irrumpieran en su vivienda de forma violenta.

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