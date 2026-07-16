El pasado 13 de julio, el refugio de animales "Patitas Firmes" convocó a una marcha pacífica en la Glorieta Cuauhtémoc en Tijuana, para exigir respuestas a la creadora de contenido Sol León sobre el estado de dos perritos adoptados en el recinto.

De acuerdo con la convocatoria compartida en redes, el refugio exige a la influencer que de pruebas de vida de los perritos "Pancho" y "Chiquis", que adoptó recientemente. Esta reunión está programada para el sábado 25 de julio a las 11:00 horas.

Según lo explicado en redes por Patricia Sandoval, dueña y fundadora del refugio, se le ha dado tiempo suficiente a la creadora de contenido para responder y no ha dado pruebas de su estado de salud, exigiendo que sean devueltos al refugio.

Lee también: ¿Cómo limpiar las superficies de madera correctamente?; conoce el truco eficaz

El refugio de animales convocó a una marcha pacífica en Tijuana, a través de redes sociales. Foto: Facebook

¿Qué exige el refugio y usuarios en redes?

Todo habría comenzado el 4 de julio, cuando el refugio le habría pedido pruebas de vida de ambos perritos a la creadora de contenido, con el propósito de corroborar su estado de salud como parte de un seguimiento rutinario a la adopción.

En respuesta, la creadora compartió un video en redes sociales, explicando que, debido a sus compromisos laborales, no podía cuidar personalmente a los cachorros, por lo que estaban al cuidado de su madre mientras ella se encargaba de los gastos de alimentación y atención médica. "No van a poder hacerme ver como una mala persona", sentenció.

[Publicidad]

Sin embargo, debido a problemas de salud, los perros más grandes ahora se encuentran en otra ubicación, bajo el cuidado de otra persona. Sol explicó que los perros estaban separados del resto de cachorros adoptados debido a que en una ocasión habría atacado a "Coco", uno de sus perros, provocándole la pérdida de un ojo.

Lee también: Matt Damon de La Odisea llegará a Fortnite; ¿cómo conseguir el skin inspirado en el personaje?

@solleon.doll A todos los que preguntaban por los perritos que adopté, Pancho y Chikis… aquí esa la respuesta ❤️‍🩹 y de paso aprovecho para platicarles sobre mi mamá y sobre Coquito #solleon ♬ sonido original - SOL LEÓN 💋

También mostró capturas de pantalla de una conversación con el refugio, que revela que presuntamente le habrían solicitado la cantidad de 85 mil pesos, para la operación de un perrito, pues el refugio ubicado en Tijuana se dedica al rescate y protección de animales en situación de calle.

[Publicidad]

No obstante, la respuesta de la creadora no pareció convencer a los usuarios en redes, quienes exigieron que compartiera fotografías o videos con los perritos, para comprobar su bienestar. "Queremos videos en vivo", Queremos pruebas de vida, no importa quien los cuide", escriben.

Luego de la respuesta de la influencer, el refugio compartió en redes su petición. El recinto quiere recibir una fotografía actual y fechada, que confirme el bienestar de los caninos. "Ni un paso atrás. Ellos son familia. Te los dimos vivos y así los queremos", escribieron en un comunicado en Facebook.

También te interesará:

[Publicidad]

¿Quién era Marie Claire González?; la influencer murió tras denunciar violencia de género

¿Cómo lavar los termos correctamente para eliminar bacterias?; descubre la guía definitiva

¿Cómo eliminar manchas de sudor de camisetas blancas?; consulta aquí el método efectivo

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm