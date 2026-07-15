Las superficies de madera aportan elegancia en cualquier hogar, sin embargo, este acabado suele ensuciarse con facilidad debido al polvo. Además, pocos saben que los muebles de madera requieren de cuidados especiales para conservar su brillo y prolongar su vida útil.

Factores como la humedad y el uso de productos inadecuados pueden deteriorar puertas, pisos, mesas y cualquier superficie rápidamente, provocando manchas.

Si te preguntas cómo limpiar las superficies de madera correctamente, existe un truco eficaz que te ayudará a eliminar la suciedad sin afectar el material y a mantener tus muebles como nuevos.

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Conoce este método para retirar el polvo efectivamente de tus muebles. Foto: Creada con IA

¿Cómo limpiar las superficies de madera correctamente?

La madera es un material natural que puede absorber humedad y reaccionar a los cambios de temperatura que hay en el año. Por ello, utilizar demasiada agua o productos abrasivos al limpiar puede ocasionar deformaciones y grietas con el paso del tiempo.

En ese sentido, uno de los métodos caseros más utilizados consiste en preparar una mezcla con agua tibia, jabón neutro y unas gotas de vinagre blanco. Esta combinación ayuda a retirar el polvo y la suciedad superficial sin dañar la mayoría de los acabados.

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Uno de los métodos caseros más utilizados consiste en preparar una mezcla con agua tibia, jabón neutro y unas gotas de vinagre blanco. Esta combinación ayuda a retirar el polvo y la suciedad superficial sin dañar la mayoría de los acabados.

Saber cómo limpiar los muebles de madera es esencial para mantener su belleza y durabilidad. Foto: Canva

Ingredientes:

Una taza de agua tibia.

1 cucharadita de jabón líquido neutro.

2 cucharadas de vinagre blanco.

Un paño de microfibra limpio.

Otro paño seco y suave.

Cómo aplicar paso a paso:

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1. Retira el polvo con un paño seco de microfibra.

2. Mezcla el agua, el jabón neutro y el vinagre en un recipiente.

3. Humedece ligeramente el paño; evita empaparlo.

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4. Limpia la superficie con movimientos suaves siguiendo la dirección de la veta de la madera.

5. Seca inmediatamente con un paño limpio para evitar que la humedad permanezca sobre el mueble.

Cabe mencionar que, productos limpiadores a base de amoníaco y cloro pueden perjudicar severamente la madera y el barniz de los muebles.

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Si tienes dudas sobre la compatibilidad del producto con tu mueble, realiza primero una prueba en una zona poco visible y sigue las recomendaciones del fabricante.

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