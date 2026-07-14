Lograr mantener una cocina limpia, no solo es cuestión de tener los espacios organizados y las superficies despejadas. Eliminar cualquier posible foco de bacterias, también es parte de los deberes del hogar para proteger la salud de la familia en cada proceso.

En ese sentido, pocos saben que la esponja para trastes es uno de los utensilios de limpieza más utilizados en la casa y que acumula el mayor número de bacterias, al retener agua, humedad y residuos de alimentos.

Este artículo crea un ambiente ideal para la proliferación de microorganismo, que podrían contaminar cada utensilio de cocina con el que tenga contacto.

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Sigue estos paso para desinfectar la esponja de cocina. Foto: Pexels

¿Cómo desinfectar la esponja de cocina?

Estudios señalan que las esponjas de cocina pueden alojar microorganismos como Salmonella y E. coli. Por ello a continuación te diremos cómo desinfectarla correctamente.

De acuerdo con el Ingeniero Bioquímico y creador de contenido, Rafael Carbajal, la mezcla de agentes en el ambiente provoca que la esponja de tu cocina se convierta en un foco de infección, por esta razón es importante lavar con agua y jabón la esponja para retirar restos de alimentos.

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Posteriormente, la esponja de cocina debe colocarse unos minutos en el microondas, según el departamento de investigación de la Universidad de Florida, el tiempo que debe permanecer en el microondas para eliminar las bacterias son 2 minutos.

Aunque desinfectarlas ayuda a reducir la cantidad de bacterias, cabe mencionar que los expertos recomiendan reemplazarlas periódicamente, ya que con el desgaste pierden eficacia y pueden albergar más suciedad.

Otros consejos para mantener la esponja de cocina libre de bacterias

Enjuaga bien la esponja después de cada uso

después de cada uso Exprímela para eliminar el exceso de agua

Déjala secar después de cada uso en un lugar ventilado

Evita dejarla dentro del fregadero por largos periodos

por largos periodos Utiliza una esponja diferente para limpiar superficies muy sucias o que hayan estado en contacto con alimentos crudos

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