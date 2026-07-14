La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) clausuró los trabajos de su primer periodo ordinario de sesiones, entre llamados de los ministros al respeto entre pares, al disenso, la reconciliación y a la colaboración en el pleno.

De esta manera, el Alto Tribunal inició su periodo vacacional de verano; retomará sus trabajos el 3 de agosto, correspondientes al segundo periodo ordinario de sesiones.

Antes de que el presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, clausurara los trabajos de manera formal, el ministro Giovanni Figueroa Mejía hizo un balance del trabajo que han tenido en los últimos seis meses e hizo un llamado al respeto entre pares.

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“Para que la justicia constitucional sea posible, el respeto entre pares es fundamental y contar con un ánimo decidido a colaborar. La razón es simple pero poderosa: el respeto entre pares sostiene a esta institución por encima de las personas. Gracias a que preservamos la institucionalidad podemos asumirnos como guardianes supremos de la Constitución, proteger los principios de federalismo mexicano y división de poderes”.

“Por su parte, la colaboración es indispensable para que el órgano proceda de forma articulada, nos permite escuchar con atención, intercambiar ideas y entender que el disenso no es un estorbo sino un elemento necesario para construir mejores soluciones.

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"Para ser garantes de la Constitución requerimos dialogar constantemente. La verdadera defensa de los derechos humanos es consecuencia del trabajo deliberativo y colegiado no, de la imposición”, indicó.

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A ello, el ministro Irving Espinosa Betanzo afirmó: “a pesar de la diferencia de opinión que pudiéramos llegar a tener, siempre ha sido con respeto y eso lo celebro, siempre en un órgano colegiado es natural el disenso, lo que no necesariamente en ocasiones llega a ocurrir es el respeto, pero en este caso así ha sido”.

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En su oportunidad, el ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Corte, aseguró que durante los primeros seis meses del año se han desarrollado sesiones con debate auténtico, genuino.

“Al pueblo de México, decirles que está en construcción un sistema de justicia real y verdadero; un sistema de justicia abierto y de cara al pueblo. Hoy cerramos un periodo de sesiones, pero los trabajos continúan. Estamos convencidos y ven ustedes el compromiso de cada uno de los ministros y ministras para alcanzar la transformación del sistema de justicia del país y en particular de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

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Por su parte, la ministra Lenia Batres Guadarrama aseveró que, sin aspavientos, se transitó a una época histórica, en la que las resoluciones han tenido un impacto en la vida democrática, social y económica.

“Sin aspavientos transitamos hacia una época histórica de servicio a nuestra patria, desde la Constitución, la independencia judicial y el compromiso permanente con la justicia. Hemos actuado con autonomía, responsabilidad institucional, altura de miras y sentido republicano. Hemos buscado promover, proteger, defender y garantizar los derechos humanos mediante una alta exigencia de estudio, diálogo, deliberación pública y profunda conciencia del impacto que las decisiones de este tribunal en la vida democrática, social, económica y jurídica de la nación”.

En tanto, la ministra Loretta Ortiz Ahlf refirió que, a diferencia de la pasada integración, la actual ha realizado un esfuerzo titánico.

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“Debo decirlo, que tenemos, hasta con esfuerzos redoblados. Yo que tengo la comparación de la anterior integración y ésta, el esfuerzo que hemos realizado ha sido titánico, titánico en todos los órdenes, las sesiones que son más largas, el estudio de los asuntos. Ahorita estamos viendo lo que antes veíamos en salas y en pleno, ha sido un esfuerzo titánico”.

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