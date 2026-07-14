Ulises Lara López, conocido por concluir sus mensajes con la frase “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie", renunció a la titularidad de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y a la vocería de la FGR, reportaron fuentes federales a EL UNIVERSAL.

La salida del funcionario que duró apenas seis meses en el cargo, se debió a motivos personales, señalaron las fuentes sin precisar los mismos.

Lara López fue designado en enero de 2026 como titular de Asuntos Relevantes y Vocero de la FGR, por la fiscal Ernestina Godoy Ramos, con quien venía colaborando desde la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México.

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A través de un mensaje en una red social, Ulises Lara destacó su nombramiento y agradeció la confianza de Godoy Ramos. “Tengan la certeza de que como siempre, estaremos trabajando por la justicia”, dijo.

Durante la administración del exfiscal Alejandro Gertz Manero, Ulises Lara López estuvo como delegado de la FGR en el estado de Morelos.

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¿Quién es Ulises Lara?

De 2020 a enero del 2024, Ulises Lara López fue vocero de la fiscalía capitalina y al no ser ratificada como fiscal general Ernestina Godoy, asumió la titularidad de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Lara López tiene una licenciatura en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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El mismo día que fue nombrado fiscal sustituto por Ernestina Godoy, se le expidió una cédula profesional de licenciado en derecho, requisito indispensable para que cualquier persona ocupe un cargo de fiscal.

Lara López realizó los estudios de licenciatura en la Universidad Cúspide de México, poemica por la entrega de su cédula en fast track.

Además, tiene un doctorado en Derecho por la Universidad Ejecutiva del Estado de México y dos maestrías, una en Gobierno y Asuntos Políticos y otra en Dirección y Gestión Pública Municipal.

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También se desempeña como columnista en este medio, hablando de temas como seguridad y políticas publicas.

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