El actor estadounidense Harrison Ford cumple 84 años este 13 de julio.

En este episodio daremos un repaso sobre sus papeles más importantes, desde Han Solo e Indiana Jones hasta su trabajo más reciente en la serie de Apple TV, "Terapia sin filtro" donde interpreta a un terapeuta que padece Parkinson.

Si este fin de semana no tienes plan, tal vez un maratón de las películas de Harrison Ford sea la mejor opción.

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