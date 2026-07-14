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El actor estadounidense Harrison Ford cumple 84 años este 13 de julio.

En este episodio daremos un repaso sobre sus papeles más importantes, desde Han Solo e Indiana Jones hasta su trabajo más reciente en la serie de Apple TV, "Terapia sin filtro" donde interpreta a un terapeuta que padece Parkinson.

Si este fin de semana no tienes plan, tal vez un maratón de las películas de Harrison Ford sea la mejor opción.

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🎧 Recuerda seguir a "¿Qué Plan?" en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast:https://open.spotify.com/show/2f9DImdF8zauVMSsJ1SAfQ?si=4618337fc0cb4c7e

#harrisonford#terapia#hansolo#eluniversal#queplan#podcast

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