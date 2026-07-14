Chihuahua. - Un primer caso de gusano barrenador, fue confirmado en el estado de Chihuahua, por la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado.

Mauro Parada Muñoz, titular de dicha secretaría, detalló durante este martes, que el caso se habría presentado en un becerro en el municipio de Hidalgo del Parral.

El funcionario estatal afirmó que para llevar a cabo la detección del contagio de forma oficial se realizaron rigurosos análisis de laboratorio, los cuales fueron practicados en conjunto por personal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Confirman primer caso de gusano barrenador en Chihuahua; activan cerco sanitario. Foto: Especial.

De acuerdo con lo que detalló, el caso se habría confirmado el fin de semana pasado y el lunes se llevaron a cabo las muestras biológicas para su correspondiente secuenciación genética.

“Este fin de semana se tuvo el primer caso de sospecho del gusano barrenador, el día de ayer -lunes- se mandaron a nuestras las larvas que se consiguieron del caso sospechosos y el día de hoy nos confirman que sí tenemos este tema del gusano barrenador en el estado de Chihuahua”, explicó el funcionario.

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Detalló que, aunque se detectó un caso de continuará con las acciones de prevención que, y protocolos que se llevan en Chihuahua desde que se dio el cierre de las fronteras para evitar la propagación de este gusano, ya que también se ha ido progresando en el tema de propagación en Texas.

Además, las autoridades estatales y federales dieron a conocer que se tendrá un despliegue de un cerco sanitario y medidas de control biológico, con la intención de contener la propagación de la plaga y así no poner en riesgo la producción ganadera local.

“Lo más importante es que los productores reportan cualquier sospecha. Ese es uno de los objetivos del trabajo preventivo que realizamos desde hace dos años: generar confianza, capacitar y contar con mecanismos que permitieran actuar de manera inmediata ante cualquier eventualidad”, señaló.

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El funcionario enfatizó que la administración estatal mantiene una política de máxima vigilancia sanitaria para proteger al sector pecuario, por lo que las acciones de prevención nunca se relajaron, aun cuando Chihuahua permanecía libre de esta plaga.

Confirman primer caso de gusano barrenador en Chihuahua; activan cerco sanitario. Foto: Especial.

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Explicó que el comportamiento del gusano barrenador está estrechamente relacionado con factores climáticos, ya que las corrientes de viento y las tormentas pueden favorecer el desplazamiento de la mosca transmisora a grandes distancias, por lo que la prevención permanente resulta indispensable.

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Como parte del protocolo federal y estatal, personal especializado ya trabaja en el saneamiento del rancho donde se detectó el caso, mediante la limpieza y tratamiento del sitio afectado.

Además, se atenderá una zona focal de 20 kilómetros de radio y una zona perifocal de 40 kilómetros, donde se harán inspecciones, la aplicación preventiva del antiparasitario ivermectina y otros productos sanitarios, la instalación de trampas para monitoreo de la mosca y revisión del ganado en predios vecinos.

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Estos tratamientos serán cubiertos por los gobiernos del Estado y Federal, por lo que los productores no deberán realizar ningún pago por las acciones derivadas de esta campaña sanitaria.

Parada Muñoz reiteró que Chihuahua cuenta con capacidad técnica, personal especializado y coordinación permanente con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria, y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA).

Confirman primer caso de gusano barrenador en Chihuahua; activan cerco sanitario. Foto: Especial.

También trabaja de la mano con la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), así como con autoridades del vecino país del norte, para contener este caso y evitar la dispersión de la plaga.

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Hizo un llamado a los productores para revisar constantemente a sus animales, evitar la presencia de heridas sin atender y reportar de inmediato cualquier lesión sospechosa, ya que la detección temprana es la herramienta más efectiva para contener la enfermedad.

El jefe de Ganadería de la SDR, Juan Carlos Flores Márquez, informó que, como parte de las nuevas disposiciones sanitarias nacionales, a partir de este día todo ganado que salga o ingrese al territorio estatal deberá portar el certificado de aplicación de ivermectina.

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También se debe cumplir con la inspección física correspondiente en caso de animales destinados a sacrificio, medida que permitirá fortalecer el control de la movilización pecuaria y proteger la sanidad del estado.

dmrr