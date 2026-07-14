Culiacán, Sin.- En nuevas revisiones practicadas en los últimos seis días, en diversos módulos del centro penitenciario de Culiacán, se han asegurado 28 teléfonos celulares, treinta y siete cargadores para estos equipos móviles, cuarenta y dos dosis de presuntas sustancias tóxicas, cuatro tarjetas SIM y un modem de banda ancha.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que el Grupo de Operaciones Especiales y custodios han efectuado nuevos esculques, en los que se han localizado un gran número de objetos prohibidos, por lo que ha notificado a la Fiscalía General del Estado para que investigue su procedencia.

En la inspección más reciente, en la que se contó con el respaldo de elementos de ejército y de la Guardia Nacional que resguardaron el exterior del reclusorio de Culiacán.

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Decomisan celulares, droga y objetos prohibidos en penal de Culiacán. Foto: Especial

Se descubrieron 26 nuevos celulares, 34 cargadores para estos móviles, nueve cables USB, dos cables auxiliares, un modem de banda ancha para internet.

También, se encontró en los módulos revisados, una tarjeta SIM, dos chips para celulares, 42 dosis de una yerba verde, con las características de mariguana, dos cigarros, de la misma yerba, un molino para la mariguana, un amplificador de música.

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Los elementos estatales y los custodios localizaron en esta nueva inspección una memoria USB, dos tijeras, un vapeador, dos tijeras, 18 puntas, un audífono inteligente y un control para video juegos, por lo que todo lo que ha sido asegurado ha sido turnado al ministerio Público.

LL