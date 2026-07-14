La jueza especializada de Control, Consuelo Adriana Correa, revocó la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, y ordenó su libertad inmediata al considerar que cambiaron las circunstancias que dieron origen a esa determinación.

Durante la audiencia, la juzgadora explicó que uno de los elementos que motivó la modificación de la medida cautelar fue que la defensa acreditó un domicilio fijo en la Ciudad de México mediante la presentación de una escritura pública.

La jueza recordó que, al momento de imponer la prisión preventiva, Rodríguez Padilla no había podido demostrar que contaba con un domicilio permanente, situación que ahora quedó subsanada con la documentación presentada por sus abogados.

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Además de ese elemento, la impartidora de justicia tomó en consideración el escrito mediante el cual la esposa del exfuncionario, la ingeniera cubana María Felicia Jiménez Lavie, manifestó su perdón y su intención de buscar una salida alterna al proceso penal.

Con base en estos nuevos elementos, Consuelo Adriana Correa determinó modificar la medida cautelar y dejar sin efectos la prisión preventiva justificada.

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Asimismo, concedió un plazo de dos horas, contadas a partir de las 10:45 horas de este martes, para que el director del Centro de Reinserción Social Morelos cumpliera con la resolución judicial y realizara los trámites correspondientes para la liberación de Víctor Rodríguez Padilla.

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Medidas cautelares

Aunque enfrentará el proceso en libertad, la jueza impuso diversas medidas cautelares que deberá cumplir.

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Entre ellas, ordenó que acuda a firmar mensualmente ante la Unidad de Medidas Cautelares. La primera comparecencia deberá realizarse entre el 1 y el 5 de agosto. Asimismo, fijó una garantía económica de 20 mil pesos, monto que fue propuesto por la defensa.

También le prohibió salir del país, por lo que deberá entregar su pasaporte a las autoridades.

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De igual forma, le prohibió acercarse o establecer cualquier tipo de contacto con María Felicia Jiménez Lavie y con el hijo de ambos, quienes aparecen como víctimas en la carpeta de investigación por el delito de violencia familiar.

La restricción incluye cualquier forma de comunicación, ya sea por llamadas telefónicas, mensajes, redes sociales o incluso mediante terceras personas o dispositivos distintos.

Ante la petición de la defensa para que el exdirector de Pemex pudiera convivir con su familia con el propósito de lograr una reconciliación, la jueza respondió que, en su caso, esa solicitud deberá tramitarse ante un juez en materia familiar.

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Víctima no acudió a la audiencia

Al inicio de la audiencia, la jueza dio lectura a un escrito enviado por el asesor jurídico de María Felicia Jiménez, en el que se informó que la víctima enfrenta un intenso acoso mediático.

En el documento se reiteró la voluntad de María Felicia de comparecer para ratificar el perdón otorgado a su esposo; sin embargo, explicó que decidió no acudir este martes por temor al abordaje de los medios de comunicación.

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La jueza adelantó que convocará a una nueva audiencia una vez que las partes avancen en un posible acuerdo de reparación del daño y la víctima conozca los alcances de la medida alterna planteada por la defensa.

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"Puede venir o no; sus derechos estarán representados por su asesor jurídico", señaló la impartidora de justicia.

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Exdirector ofrece disculpa pública

Al término de la audiencia, Víctor Rodríguez Padilla dirigió un mensaje público a su esposa, en el que ofreció una disculpa por los hechos que originaron el proceso penal y, entre aparentes sollozos, se comprometió a recibir atención psicológica.

"Desde el corazón quiero agradecer tu generosidad por haberte preocupado por mi persona en estos últimos días. Perdóname por las circunstancias que hemos vivido, por preocuparte por mi salud y por la imagen de nuestro hijo, producto del amor. Sé que esta disculpa puede no ser suficiente; sin embargo, me comprometo a someterme a un tratamiento con profesionales de la salud mental para ser una mejor persona y un mejor padre. Asimismo, quiero enmendar cualquier daño que haya podido causar con mi conducta. De verdad te lo digo, desde lo más profundo de mi ser, lo siento en el alma", expresó.

LL